Dit is het dertiende Amsterdam Light Festival in beeld!

Festivalbezoek

Wandelend en varend kun je de nieuwe, speciaal voor het festival gemaakte lichtkunstwerken bewonderen. Wandelend door het centrum met vrienden, geliefden, buren of familie langs de bijna zeven kilometer lange route. Met de speciale festival app krijg je toegang tot informatie over de route, een audiotour, achtergrondinformatie over de kunstwerken en veel meer.

Diverse lichtkunstwerken zijn speciaal voor de wandelaars opgesteld. En vergeet niet tijdens de wandeling een tussenstop te maken in festivalhart Light Garden in de Hoftuin. Nieuw dit jaar is culinaire wandeling Foodwalk, waarbij bezoekers tijdens de wandeling hapje en drankjes kunnen ophalen bij deelnemende horeca.

Een unieke manier om de lichtkunst te ervaren is vanaf het water, varend over de grachten. Dat kan zowel met een rondvaartboot, een open boot, met een privévaart ingericht naar eigen wens of in je eigen boot met de festival-app. Een vaart langs alle kunstwerken duurt zo’n 75 minuten.

Speciale projecten

Het festival organiseert twee bijzondere projecten. Bij het educatieproject maken ruim 1.100 leerlingen uit heel Amsterdam samen met kunstenaar Jeroen Alexander Meijer het lichtkunstwerk Mind Bridges dat mensen oproept meer aandacht te hebben voor elkaar en de wereld om ons heen. Bij dit project leren de scholieren meer over kunst en techniek, licht en burgerschap. Aan het einde van de workshops bezoeken de leerlingen met hun ouders/verzorgers het festival om hun kunstwerk te bewonderen. Met de Gouden Lichttour bezorgen kinderen uit het educatieproject honderden ouderen een bijzondere, onvergetelijke avond.

Amsterdam Light Festival wordt georganiseerd door een stichting zonder winstoogmerk. Het is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt in een samenwerking van gemeente, culturele fondsen en via een vrijwillige afdracht door vele ondersteunende rondvaart-ondernemingen.

Fotocredits © Janus van den Eijnden / Amsterdam Light Festival.