Vier 25 jaar Spongebob @ WONDR Experience Amsterdam

Nickelodeon en WONDR Experience Amsterdam kondigen vandaag de lancering aan van een nieuw avontuur. De SpongeBob Special, ter ere van het 25-jarig jubileum van de geliefde Nickelodeon-serie. Vanaf 17 oktober kunnen bezoekers in de kleurrijke wereld van Bikinibroek duiken en samen met SpongeBob en zijn vrienden een onvergetelijke onderwaterreis maken.

Nickelodeon viert dit jaar het 25-jarig jubileum van een van de meest populaire animatieseries aller tijden met een reeks wereldwijde evenementen. Deze SpongeBob Special bij WONDR Experience Amsterdam is daar onderdeel van. Van 17 oktober tot en met 14 februari 2025 kunnen bezoekers zich onderdompelen in een interactieve onderwaterwereld waar fantasie het overneemt van de realiteit.

Bikinibroek

Tijdens de Spongebob Special gaan bezoekers op reis naar Bikinibroek waar ze op de foto kunnen met de geliefde personages uit de serie. Daarnaast kunnen ze een bezoek brengen aan de Krokante Krab, kennis maken met Gerrit en SpongeBob in het beroemde ananashuis en deelnemen aan tal van andere activiteiten. Bijvoorbeeld het ontrafelen van het geheime recept van de Krabburger, een rijbewijs halen bij de rijschool van Mevrouw Puff of meedoen aan een wedstrijd kwallenvissen. Het evenement is voor bezoekers van alle leeftijden, met speciale Kids Time-sessies met gereduceerde prijzen voor gezinnen met kinderen van 10 jaar en jonger.

SpongeBob since 1999

Sinds de lancering op 17 juli 1999 is SpongeBob SquarePants al 22 jaar op een rij de meest bekeken animatieserie. De wereld van geliefde personages, popcultuur-uitdrukkingen en memes, bioscoopfilms, consumentenproducten en een Tony Award-winnende Broadway-musical heeft een wereldwijde fanbase voortgebracht. SpongeBob SquarePants is een van de succesvolste programma’s in de geschiedenis van Paramount. De show is te zien in meer dan 180 landen, is vertaald in meer dan 30 talen en trekt gemiddeld meer dan 90 miljoen kijkers per kwartaal. SpongeBob SquarePants is gecreëerd door Stephen Hillenburg en geproduceerd door Nickelodeon in Burbank, Californië. Het programma volgt de absurde avonturen van SpongeBob, een optimistische zeespons, en zijn onderwatervrienden.

Alle verdere informatie is te vinden op de officiële site van WONDR Experience.