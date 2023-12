​Netflix Games Review: Spongebob: Get Cooking is heerlijk

Netflix heeft dit spel al een hele tijd online staan, maar we kwamen er nu pas aan toe om het eens goed te spelen. Spongebob: Get Cooking is een managementgame, in het opzicht dat je allemaal gerechten moet koken voor vissen, zeesterren en een eekhoorn die komen eten. Ze willen allemaal wat anders en net als bij het geniale spel Overcooked moet jij dat snel bij elkaar fiksen.

Overcooked, maar dan eenvoudig

Overcooked is wel een betere game, mede omdat dat ook heel leuk is om met zijn tweeën te doen, en omdat je daar meer activiteiten met het eten doet, maar Spongebob is wel een heerlijk spel om even te doen voor het slapengaan. Al moet ik eerlijk toegeven dat het je ook wel een beetje uit je slaap houdt, omdat je brein wel aan moet zijn om snel te kunnen bedenken wat mensen willen, waar het staat, enzovoort. Het beste is om de onderstaande video te kijken, want daarin zie je meteen wat de situatie is: je moet vooral allemaal dingen aantikken om te zorgen dat er een hamburger of iets anders wordt samengesteld. Sorry, krabburger natuurlijk.

Het leuke aan dit spel is dat het gratis te spelen is, maar ik merkte nu voor het eerst dat het ook een nadeel kan zijn. Het betekent namelijk dat dingen waar je normaal voor zou betalen, nu gratis verkrijgbaar zijn. Dat maakt het spel wat makkelijker. Het voordeel is dat je nu wel maar door en door kunt blijven spelen zonder dat je hoeft te betalen, maar het nadeel is ook wel dat de uitdaging daardoor een beetje weg lijkt te ebben. Nu zul je me zeker niet horen zeggen dat ik graag microtransacties in een spel heb, maar het is wel soms wat makkelijk daardoor. Dit spel is eerder al op andere platforms verschenen onder de naam Krusty Cook-off.