Netflix Games Review: Krispee Street is een ontdektreat

Je zou denken dat een hidden object game het niet heel geweldig doet op een smartphone, maar studio Frosty Pop bewijst dat het prima speelbaar is. Dat doet het met Krispee Street, een uiterst charmante zoekgame. En hij staat gratis voor je klaar als je Netflix hebt.

i’m not addicted to krispee street but i did try to download it on the ipad at work — teru (@txruuu) October 19, 2022

Krispee Street Krispee Street zegt je misschien niet zoveel, maar het is ook een heel populaire webcomic die eigenlijk vooral heel schattig is. Het is dus niet echt een comic die zich laat meten met Marvel of met The Simpsons, het is vooral heel koddig. De game op Netflix is dat ook. Je moet wel even behoefte hebben aan prikkels, want dat is wel wat je krijgt als je dit spel aanzwengeld. De kleuren vliegen op je af terwijl jij tussen allerlei knotsgekke personages een uitweg probeert te zoeken. Of nou ja, een uitweg: gewoon iets, zodat je weer verder komt in het spel. Het heeft wel wat, zo rustig op je gemakje naar een hele regenboog aan kleur te kijken. Je krijgt een flink veld met allemaal gekkigheid en drukte voor je neus en daar moet je het mee doen. Het voelt een beetje als Where’s Waldo, maar dan voor een iets volwassener publiek. Hoewel: eigenlijk is dit ook prima geschikt voor kinderen, en vinden we als volwassenen Waldo gewoon heel tof, toch?

Everybody play Krispee Street on Netflix Games — it’s very fun (for me) pic.twitter.com/RZjSgr1teX — khalisah (@khalisaheca) September 17, 2022

Hidden Object Het handige is wel dat je hier ook duidelijk ziet welk personage je zoekt, omdat je dan iets makkelijker kunt zoeken. In sommige Hidden Object-games is dat juist deel van het spel, zoeken wat je zoekt, maar dat is in deze drukte simpelweg onmogelijk. Beter dus dat Frosty Pop voor deze manier gekozen heeft, al zal het voor sommige Hidden Object-fanaten wel voelen als cheaten. Die mensen geef ik sowieso geen gelijk: het is namelijk niet alsof dit spel nou zo makkelijk is. Er gebeurt zoveel (en dat is ook nog eens leuk om naar te kijken), dat je best even bezig bent om iets te zoeken. Zelfs als je weet waar je ongeveer moet zijn, dan zoek je je alsnog te pletter. Het voelt soms als een woordzoeker waarin de puzzelboekmaker een foutje heeft gemaakt. Maar geloof ons: dat soort bugs heeft deze game niet: het is er echt, gewoon goed zoeken.

Eindeloos spelen Je kunt dit spel ook redelijk eindeloos blijven spelen, want je krijgt elke 24 uur een andere setting voorgeschoteld om er weer lustig op los te zoeken. Als je een object vindt dan krijg je muntjes en daarmee kun je weer verzamelbare kaarten vrijspelen. Nu hebben Netflix-games verder geen dingen die je in-game kunt kopen, geen zorgen, dus dit is gewoon voor wat extra plezier. Dat merk je ook wel, want het spel zelf is al leuk genoeg van zichzelf dat het dit soort snufjes eigenlijk niet nodig heeft. Duik lekker in de koddigheid, in de kleur, en ja, in de chaos, want je zal merken dat zelfs als je denkt dat het allemaal maar onzin is, dit enthousiasme, je toch al vrij snel als een gek begint te zoeken tot je je zin hebt. Je bent bij dezen gewaarschuwd. Veel plezier!