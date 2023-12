​5 leuke dingen om als Nederlander in Amsterdam te doen

Op vakantie stappen we allemaal in de hop on hop off-bus om zoveel mogelijk van een stad te zien in een zo kort mogelijke tijd. Maar hoe vaak ga je nu echt op ontdekkingstocht in onze eigen steden? We bespreken 5 leuke dingen om in Amsterdam te doen: ook als je gewoon uit Nederland komt.



Rondvaart

Het klinkt een beetje suf, maar het zal je verbazen hoe een rondvaart je op een heel andere manier naar een stad laat kijken. Het hoeft bovendien niet altijd per se in een traditionele rondvaartboot te zijn: lekker met een sloepje in de zomer met een glas wijn, of tijdens het Amsterdam Light Festival met een warme chocolademelk is ook goed. In ieder geval ziet onze hoofdstad er vanaf het water weer heel anders uit en dat is zeker de moeite waard om een keer te hebben ervaren. Kijk bijvoorbeeld ook op thingstodoinamsterdam voor goede opties met de boot.

Anne Frankhuis

In Nederland hebben veel inwoners de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, of er in ieder geval veel over gehoord. Echter hebben we het niet heel vaak over Anne Frank: een jongedame die bij bijvoorbeeld Amerikanen veel beroemder is. Zonde, want een bezoek aan het Anne Frankhuis is de moeite waard als je in Amsterdam bent. Je wordt even naar een stukje duistere geschiedenis getransporteerd, terwijl je in je achterhoofd de toch ook ergens hoopvolle woorden van het jonge, Joodse meisje hoort galmen. Een heel bijzonder uitje en een inkijkje in een leven dat uiteindelijk groter is dan slechts dat van één jongedame.

Hortus Botanicus

Veel mensen gaan meteen door naar Artis wanneer ze op Amsterdam Centraal arriveren, maar je mist dan wel iets. Je rijdt er zelfs langs met de tram: de Hortus Botanicus. Deze kassen bieden een bizar grote collectie van allerlei aparte planten van ver en dichtbij. Soms worden de planten ook nog prachtig aangelicht, zodat je ze letterlijk en figuurlijk in een heel ander licht bekijkt. De collectie is indrukwekkend en het is heerlijk om even de drukke stad te ontvluchten en je zintuigen te laten genieten van de frisse lucht en de soms heerlijke geuren van bloemen en planten.

Naar het Eye filmmuseum

Een wat moderner uitje is het Eye filmmuseum. Het gebouw is een eyecatcher aan de overkant, in Amsterdam Noord, maar ook binnenin is het indrukwekkend. Je kunt er heerlijk eten, je kunt exposities bezoeken of lekker naar de film gaan. Maar het beste is een combinatie van die drie. Ook nog leuk met de gratis pont naar de overkant, als je vanaf Centraal komt, en je hebt zo een heel leuk en veelzijdig uitje in slechts één gebouw beleefd.

Dineren in de trein

Altijd al eens willen dineren in de trein, maar dan geen wrap van de supermarkt op het station? Je kunt in Amsterdam tickets boeken voor de dinertrain, een trein waarin een luxe diner geserveerd wordt terwijl er ook echt wordt rondgereden op het spoor. Het is een bijzondere ervaring die zelfs nog specialer kan: er worden ook regelmatig een soort moordspellen georganiseerd aan boord van deze trein, mocht je er graag wat meer spanning bij hebben.

[Fotocredits - Noppasinw © Adobe Stock]