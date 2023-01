​Waarom zoveel bedrijven in de zomer een bootje huren in Amsterdam

‘Boatparty!’ of ‘Borrelen op een boot’: in de zomer kunnen veel bedrijven er niet omheen. Even een bootje huren en door de grachten van Amsterdam varen, dat hoort voor veel mensen bij de zomer. Dit is waarom het zo’n populaire bezigheid is.



We leven met water

In Nederland zijn we gewend om te leven met water. We bouwden heel veel jaren geleden dijken, we laten sommige gebieden zelfs bewust onderstromen en, niet geheel onbelangrijk, een deel van ons land ligt zelfs vrij ver onder de zeespiegel. Het is voor Nederlanders heel voor de hand liggend om al jong te leren zwemmen en we kunnen dan ook zeker stellen dat we een bijzondere band hebben met water. Heerlijk dus om je op het water te begeven en een boot te huren in Amsterdam.

Er zijn veel mooie vaarroutes



Er zijn alleen al in Amsterdam talloze mooie vaarroutes te bedenken, waardoor je niet alleen het drukke stadse leven meebeleeft, maar ook het landelijke van de omgeving buiten de ring. Zo kun je je vaartocht met collega’s of vrienden rustig in de landerijen beginnen met nog een speech of een quiz, terwijl je het feestje helemaal los laat gaan als je eenmaal op de grachten in het centrum bent.

Amsterdam is nog mooier vanaf het water

Amsterdam is een mooie stad. Het heeft prachtige oude panden, fascinerende moderne architectuur en een heleboel toeristen en inwoners die zeker als de zon schijnt lekker op straat van de stad genieten. Het is heerlijk om te bekijken, zeker vanuit een boot. Op de grachten lijken de panden net even imposanter en voel en zie je lekker anoniem vanuit je bootje precies hoe de stad leeft en bruist. Amsterdam is al mooi, maar helemaal vanaf het water.