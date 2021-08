​Wat te doen tijdens een stedentrip in Amsterdam?

Eén positief punt van corona, is wellicht dat we ons eigen land meer zijn gaan waarderen voor alles wat het te bieden als vakantiebestemming. Niet alleen kun je in Nederland prachtig fietsen en de rust vinden in het achterland, maar je kunt er ook leuke stedentrips doen. En welke stad heeft er nu meer te bieden dan Amsterdam? Ter inspiratie bespreken we vier dingen om als binnenlandse toerist te doen tijdens een stedentrip in Amsterdam.



Coffeeshop bezoeken

Een bezoek aan Amsterdam is natuurlijk niet compleet zonder een (vrijblijvend) bezoekje aan een echte Amsterdamse coffeeshop. Hunters coffeeshop heeft verschillende filialen verspreid over de stad waar je ook ‘gewoon’ een drankje kunt doen terwijl je omringd wordt door de bijzondere geur van cannabis en een vriendelijke omgeving met open personeel dat je het naar de zin wil maken. Dé plek om eens iets nieuws te proberen, of om gewoon die typisch Amsterdams coffeeshopsfeer op te snuiven.

Rondvaart

Hoe vreselijk afgezaagd het wellicht ook lijkt om volledig de toerist uit te hangen in onze eigen hoofdstad, is er maar één manier waarop je de historische stad echt goed in je kunt opnemen, en dat is vanaf het water. Een rondvaart over de Amsterdamse grachten is eigenlijk verplichte kost als je de unieke binnenstad met haar statige grachtenpanden écht wilt zien. Te voet kun je ook veel zien, maar is het lastiger om de juiste afstand te nemen om alles echt goed te kunnen bekijken.

Cultuur snuiven

Amsterdam is natuurlijk ook dé plek in Nederland om te genieten van kunst en cultuur. Bekijk de Nachtwacht en andere klassieke schilderijen in het vernieuwde Rijksmuseum, dat nu veel interactiever geworden is. Bekijk het werk van een van onze grootste en meest bijzondere schilders in het Van Gogh Museum. Ben je meer van de moderne en hedendaagse kunst, breng dan een bezoekje aan het Stedelijk Museum.