​Eerste ge-3D-printe brug ter wereld geplaatst in Amsterdam

Ge-3D-printe brug in Amsterdam

De voetgangersbrug is gebouwd door vier robots op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, waarna hij is verplaatst naar zijn uiteindelijke plaats: de rosse buurt. Het proces heeft wel iets langer in beslag genomen dan in eerste instantie werd gedacht. Hij werd in 2017 al verwacht, maar de projectgroep had wat langer nodig. Uiteindelijk kostte het echter maar zes maanden om de brug te bouwen. De Gemeente Amsterdam ook, want toen de brug in 2018 klaar was, moest er nog een versterking plaatsvinden van de kademuren voordat deze belangrijke oversteekplaats over water.

De brug is als volgt opgebouwd: elke robotarm heeft de mogelijkheid om een harde sliert met metaal te maken en vormen daarmee de lijnen die maker Joris Laarman heeft bedacht voor de brug. Hierdoor ontstaat een heel organisch resultaat. Hij mag gezien worden. Koningin Máxima heeft de brug eerder deze week geopend. Helaas blijft hij niet voor altijd: hij is in plaats van een oude brug die moet worden gerestaureerd. Hij zal naar verwachting twee jaar blijven staan.