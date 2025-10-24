Met Philips’ AmbiScape maak je televisiekijken nog sfeervoller

Ambilight, Philips’ technologie waarmee er een sfeervol kleurtje achter televisies wordt getoond om je nog meer de kijkervaring in te trekken, is inmiddels een bekend fenomeen. Onlangs heeft Philips deze technologie uitgebreid met AmbiScape, waarbij dit licht wordt gesynchroniseerd met maximaal vier slimme lampen die je rondom de tv – bijvoorbeeld op verschillende plekken in de woonkamer – kunt zetten.
Ambilight werd maar liefst twintig jaar geleden geïntroduceerd. De technologie werd oorspronkelijk bedacht om oogvermoeidheid te verminderen, bijvoorbeeld voor bij het televisiekijken in donkere ruimtes. Minder contrast tussen het felle beeldscherm en de muur zorgt namelijk voor een rustigere kijkervaring.
Kortgezegd zorgt Ambilight er voor dat er intelligente verlichting aan de achterkant van de tv is. Een soort halo aan gekleurd licht wordt daarmee op de muur achter de televisie geprojecteerd, waarbij de kleuren op het scherm worden nagebootst.
Deze technologie wordt inmiddels allang niet meer alleen ingezet voor oogvermoeidheid, maar ook gewoon omdat het heerlijk sfeervol is en je nog meer de kijkervaring in trekt – des te meer dankzij de steeds dunnere randen van televisies.
Daarnaast is Ambilight ook ideaal om van muziek een audiovisuele ervaring te maken. De technologie kan zo worden ingesteld om de lichten mee te laten bewegen op het ritme van de muziek. Daar kan bijvoorbeeld de Spotify-app op televisie gebruikt voor worden.
De volgende stap in de doorontwikkeling van Ambilight is AmbiScape. Daarmee kunnen slimme lampen meekleuren met Ambilight. Daardoor krijg je dus niet alleen meer op de muur achter je tv, maar ook elders in de kijkruimte deze sfeervolle lichten te zien. Het resultaat is een kijkervaring die nog realistischer is en je in de film of serie trekt.
Daarvoor heb je wel zogeheten ‘smart-lampen’ nodig, van de merken Philips Hue, Ikea, Wiz en Nanoleaf. Die kun je vervolgens koppelen aan een tv die AmbiScape ondersteunt. Het is daarbij mogelijk om maximaal vier lampen te koppelen, maar een mindere hoeveelheid mag natuurlijk ook.
Eind september bracht Philips de AmbiScape-technologie zomaar opeens op de markt via een software-update voor een aantal tv-modellen die dit jaar zijn verschenen, waaronder OLED760, MLED910, MLED950 en PUS9000. Heb je een van deze modellen dus in huis, dan kun je AmbiScape nu al proberen door de laatste software-update te downloaden.
In het eerste kwartaal van 2026 wordt de functie veel breder uitgerold. Dan zal AmbiScape naar alle oled-, 4k-led- en miniled-modellen in de 8000-serie (of hoger) verschijnen. In maart 2026 zal het ook worden toegevoegd aan de Philips Smart TV-app.
Uiteindelijk moeten zelfs diverse Philips Evnia-gamemonitors de functie krijgen, om ook tijdens het gamen nog meer immersie te ervaren. Wanneer dit precies beschikbaar komt is echter nog niet bekend.
Philips zit dus bepaald niet stil als het aankomt op de doorontwikkeling van zijn innovatieve technologieën. De laatste jaren is het in Nederland en België uitgevonden Ambilight doorontwikkeld in het innovatiecentrum te Gent, waar ook AmbiScape is bedacht.
Met AmbiScape wordt er dus nog een interessant wapenfeit aan het toch al geprezen Ambilight toegevoegd. De kijkervaring thuis in de huiskamer is de afgelopen jaren belangrijker dan ooit geworden, en met dergelijke technologieën wordt het alleen maar verleidelijker om een avondje bioscoop in te ruilen voor een comfortabele filmavond op de bank.