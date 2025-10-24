Met Philips’ AmbiScape maak je televisiekijken nog sfeervoller

Ambilight, Philips’ technologie waarmee er een sfeervol kleurtje achter televisies wordt getoond om je nog meer de kijkervaring in te trekken, is inmiddels een bekend fenomeen. Onlangs heeft Philips deze technologie uitgebreid met AmbiScape, waarbij dit licht wordt gesynchroniseerd met maximaal vier slimme lampen die je rondom de tv – bijvoorbeeld op verschillende plekken in de woonkamer – kunt zetten.

De oorsprong van Ambilight

Ambilight werd maar liefst twintig jaar geleden geïntroduceerd. De technologie werd oorspronkelijk bedacht om oogvermoeidheid te verminderen, bijvoorbeeld voor bij het televisiekijken in donkere ruimtes. Minder contrast tussen het felle beeldscherm en de muur zorgt namelijk voor een rustigere kijkervaring.

Kortgezegd zorgt Ambilight er voor dat er intelligente verlichting aan de achterkant van de tv is. Een soort halo aan gekleurd licht wordt daarmee op de muur achter de televisie geprojecteerd, waarbij de kleuren op het scherm worden nagebootst.