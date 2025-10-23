Google heeft algoritme onthuld dat problemen 13.000 keer sneller kan oplossen dan een supercomputer

Google heeft een grote doorbraak gemaakt in de wereld van supercomputers. Het ontwikkelde een nieuw quantumalgoritme genaamd “Quantum Echoes” dat draait op Google’s quantumchip Willow. Het kan bepaalde problemen duizenden keren sneller oplossen dan zelfs de krachtigste supercomputers ter wereld.

Quantumcomputers

Quantumcomputers gebruiken quantumfysica om informatie te verwerken die klassieke computers niet aankunnen. Het is een heel andere manier van werken. Uiteindelijk komt erop neer dat dit kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, het verbeteren van batterijtechnologie en het bevorderen van oplossingen voor schone energie. En helpen is bepaald niet passief: dit algoritme is 13.000 keer sneller dan gewone algoritmes die daar nu voor worden gebruikt.

Wel moeten we nog even geduld hebben voordat dit groots wordt ingezet. Google verwacht dat quantumcomputers binnen vijf jaar echte problemen oplossen die voor de huidige computers onmogelijk zijn. Het heeft de technologie op dit moment al jaren getest en maakt het nu dus wel vast wereldkundig.

Supercomputer

Eigenlijk is het bijna zonde dat we nu druk aan het werken zijn aan dingen die voor een supercomputer uit de toekomst een eitje zijn. Het voelt een beetje als Star Wars: die films zijn ook bewust niet allemaal meteen gemaakt. George Lucas heeft echt gewacht omdat hij voorzag dat de technologische ontwikkelingen van de toekomst voor een veel betere film konden zorgen. Daar kreeg hij wel gelijk in, maar niet alle fans waren fan van de overmaat aan computeranimatie. Dat ligt bij deze nieuwe computertechniek van Google natuurlijk wel anders: dat kan eerst volop worden getest, zoals we nu het werk van AI ook checken.