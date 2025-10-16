Koningin Máxima opent nieuw wereldwijd hoofdkantoor van Philips in Amsterdam

De opening benadrukt de kracht van Nederlandse innovatie met de missie om wereldwijd de gezondheidszorg te verbeteren. Het nieuwe en duurzame hoofdkantoor stimuleert een cultuur van innovatie, samenwerking en transparantie met een focus op impact en patiëntveiligheid.

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vandaag het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van gezondheidstechnologie bedrijf Koninklijke Philips in Amsterdam officieel geopend. Na ontvangst door CEO Roy Jakobs activeerde Koningin Máxima symbolisch de ‘hartslag’ van het gebouw, waarmee het gebouw in gebruik werd genomen. De openingsceremonie vond plaats in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, bestuurders uit de zorg en Philips-medewerkers.

“Bij Philips werken we elke dag aan innovaties die betere zorg voor meer mensen wereldwijd mogelijk maken. Vanuit onze verschillende locaties in Nederland werken duizenden collega’s aan oplossingen die de gezondheidszorg digitaliseren, verbeteren, duurzamer en toegankelijker maken. Ons nieuwe hoofdkantoor weerspiegelt hoe we werken: open, transparant en met focus op impact en patiëntveiligheid. Het is een omgeving die samenwerking bevordert en onze cultuur van innovatie versterkt. Daar mogen we met recht trots op zijn,” aldus Roy Jakobs, CEO van Koninklijke Philips.

Innovaties uit Nederland verbeteren zorg en welzijn wereldwijd

Tijdens de opening liet Philips innovaties zien die in Nederland zijn ontwikkeld en inmiddels wereldwijd helpen om zorg en welzijn slimmer, mensgerichter, duurzamer en efficiënter te maken.

“Ongeveer 40% van ons wereldwijde innovatiebudget wordt in Nederland besteed. Samen met ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ontwikkelen we nieuwe oplossingen en verbeteren we onze technologie continu. Door samen te innoveren houden we de gezondheidszorg toekomstbestendig,” zegt Roy Jakobs over de innovaties van Philips.