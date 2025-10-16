Koningin Máxima opent nieuw wereldwijd hoofdkantoor van Philips in Amsterdam

De opening benadrukt de kracht van Nederlandse innovatie met de missie om wereldwijd de gezondheidszorg te verbeteren. Het nieuwe en duurzame hoofdkantoor stimuleert een cultuur van innovatie, samenwerking en transparantie met een focus op impact en patiëntveiligheid.
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vandaag het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van gezondheidstechnologie bedrijf Koninklijke Philips in Amsterdam officieel geopend. Na ontvangst door CEO Roy Jakobs activeerde Koningin Máxima symbolisch de ‘hartslag’ van het gebouw, waarmee het gebouw in gebruik werd genomen. De openingsceremonie vond plaats in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, bestuurders uit de zorg en Philips-medewerkers.
“Bij Philips werken we elke dag aan innovaties die betere zorg voor meer mensen wereldwijd mogelijk maken. Vanuit onze verschillende locaties in Nederland werken duizenden collega’s aan oplossingen die de gezondheidszorg digitaliseren, verbeteren, duurzamer en toegankelijker maken. Ons nieuwe hoofdkantoor weerspiegelt hoe we werken: open, transparant en met focus op impact en patiëntveiligheid. Het is een omgeving die samenwerking bevordert en onze cultuur van innovatie versterkt. Daar mogen we met recht trots op zijn,” aldus Roy Jakobs, CEO van Koninklijke Philips.
Tijdens de opening liet Philips innovaties zien die in Nederland zijn ontwikkeld en inmiddels wereldwijd helpen om zorg en welzijn slimmer, mensgerichter, duurzamer en efficiënter te maken.
“Ongeveer 40% van ons wereldwijde innovatiebudget wordt in Nederland besteed. Samen met ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ontwikkelen we nieuwe oplossingen en verbeteren we onze technologie continu. Door samen te innoveren houden we de gezondheidszorg toekomstbestendig,” zegt Roy Jakobs over de innovaties van Philips.
Het nieuwe duurzame hoofdkantoor is ontworpen als een open en licht ruimte dat samenwerking stimuleert. Het kantoor biedt een mix van stille werkplekken, overlegzones en ontmoetingsruimtes die aansluiten op verschillende manieren van werken. Philips koos bewust voor duurzaamheid, door te renoveren in plaats van nieuwbouw. Het pand uit de jaren vijftig kreeg een tweede leven dankzij circulaire materialen, energiezuinige installaties en een groene omgeving rond het gebouw. Het gebouw is daarmee een fysieke vertaling van de Philips-cultuur – een plek waar mensen samen werken aan innovatieve oplossingen voor betere zorg en een gezondere toekomst. Lees hier meer over het nieuwe hoofdkantoor van Philips.
In Nederland werken zo’n 9.000 medewerkers bij Philips, verspreid over Amsterdam, Best, Drachten en Eindhoven. Vanuit deze locaties ontwikkelt en produceert het bedrijf technologie die wereldwijd impact heeft op de gezondheidszorg. In 2024 investeerde Philips €1,75 miljard in onderzoek en ontwikkeling, waarvan bijna de helft in Nederland. Daarmee stond het bedrijf dat jaar op de tweede plaats in de R&D Top 30 van Nederland en diende het de meeste patenten in van alle Nederlandse ondernemingen. Philips realiseerde in 2024 een omzet van 18 miljard euro, heeft wereldwijd circa 67.000 werknemers en is actief in meer dan 100 landen.