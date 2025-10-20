We zijn omsingeld door de satellieten van Elon Musk

Er zijn vandaag officieel 10.000 satellieten van Starlink de ruimte in gelanceerd. Hiervan zijn een stuk of 1.600 niet goed aangekomen of al met ‘pensioen’, maar we kunnen er dus wel van spreken dat we zijn omsingeld door Elon Musk met zijn satellieten.

10.000 Starlink-satellieten

Nu is het ook wel voor een goed doel: Starlink biedt internet op plekken waar de infrastructuur is weggevallen of nooit heeft bestaan, waaronder in Oekraïne. Maar Starlink is ook commercieel beschikbaar: ook in Nederland is het beschikbaar, hoewel de dekking van internet in ons land uiteraard veel beter is dan in veel andere landen, die veel minder dichtbevolkt zijn.

In Nederland is Starlink vanaf 35 euro per maand beschikbaar. Er is ook een roaming-variant die je mee naar het buitenland kunt nemen, die is 40 euro per maand en is in meer dan 100 regio’s beschikbaar. Dat heeft ook te maken met de grote hoeveelheid satellieten die rond de aarde zweven. Die satellieten zijn er nu in groten getale, mede dankzij SpaceX dat het heeft ontwikkeld en met zijn Falcon 9-raketten in de ruimte heeft gelanceerd.