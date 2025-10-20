We zijn omsingeld door de satellieten van Elon Musk

Er zijn vandaag officieel 10.000 satellieten van Starlink de ruimte in gelanceerd. Hiervan zijn een stuk of 1.600 niet goed aangekomen of al met ‘pensioen’, maar we kunnen er dus wel van spreken dat we zijn omsingeld door Elon Musk met zijn satellieten.
Nu is het ook wel voor een goed doel: Starlink biedt internet op plekken waar de infrastructuur is weggevallen of nooit heeft bestaan, waaronder in Oekraïne. Maar Starlink is ook commercieel beschikbaar: ook in Nederland is het beschikbaar, hoewel de dekking van internet in ons land uiteraard veel beter is dan in veel andere landen, die veel minder dichtbevolkt zijn.
In Nederland is Starlink vanaf 35 euro per maand beschikbaar. Er is ook een roaming-variant die je mee naar het buitenland kunt nemen, die is 40 euro per maand en is in meer dan 100 regio’s beschikbaar. Dat heeft ook te maken met de grote hoeveelheid satellieten die rond de aarde zweven. Die satellieten zijn er nu in groten getale, mede dankzij SpaceX dat het heeft ontwikkeld en met zijn Falcon 9-raketten in de ruimte heeft gelanceerd.
Van de 10.000 satellieten die nu in de omloopbaan zijn doen 8.600 stuks het. Elke satelliet zou ongeveer 5 jaar meegaan en dan branden ze op wanneer ze de atmosfeer in vallen. SpaceX mag in totaal 12.000 satellieten lanceren, maar er moeten er eigenlijk nog 30.000 bij. Het wordt daarmee wel een heel drukke bedoening rond onze planeet, zeker omdat er ook andere satelliet-initiatieven zijn. Denk aan Project Kuiper van Amazon en het Europese initiatief IRIS2.
Die satellieten hebben allemaal belangrijke functies voor onder andere communicatie en wetenschappelijk onderzoek, maar ze zorgen ook voor problemen. Astronomen geven aan dat de satellieten soms voor glinsteringen zorgen in de foto’s die worden gemaakt. Daarnaast zorgen ze ook voor wat ruimtepuin, dat weer gaat rondzwerven. Door het Kessler-effect kunnen botsingen van dit steeds sneller reizende ruimtepuin zorgen voor steeds meer pijn en daardoor kan de ruimte rondom de aarde onbruikbaar worden. Ook kunnen satellieten elkaars signalen verstoren of het spectrum vervuilen,waardoor radiosignalen verloren gaan.
Die omsingeling is dus niet op alle vlakken even positief: het kan ervoor zorgen dat er communicatie mogelijk is op momenten en op plekken die dat hard nodig hebben, maar het kan ook juist communicatie verstoren. Toch geldt hetzelfde als voor AI: het is er nu, dus laten we er het beste van proberen te maken. En ons misschien toch nog even achter de oren krabben over die tienduizenden extra satellieten die er in ieder geval volgens Musk nog moeten komen.