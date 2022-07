Starlink mag op rijdende voertuigen: hoera voor hulpdiensten

Starlink kan nu worden gebruikt in de auto, maar ook op een boot. Dat is onder andere leuk voor mensen die entertainment willen in de auto of de boot wanneer ze op plekken rijden of varen die internetloos zijn, maar de belangrijkste toepassing zit hem waarschijnlijk in de hulp bij rampen. Starlink heeft onder andere in Oekraïne en Tonga, dus bij oorlogen en natuurrampen, bewezen enorm behulpzaam te zijn. Wanneer het internet wegvalt, zorgt het dat dit wordt opgevangen door verbinding te maken met een satelliet in de ruimte en een schotel op de grond.

Starlink heeft toestemming om ook te worden gebruikt in bewegende voertuigen. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het satellietnetwerk nog beter kan worden ingezet bij rampen.

Satelliet voor onderweg

Het nadeel is echter dat je bijvoorbeeld als brandweer misschien niet zoveel tijd hebt om dat allemaal te gaan neerzetten, naast dat je in beweging moet blijven en dus niet te lang op dezelfde plek kunt stilstaan. Hierdoor is de toestemming om Starlink ook in rijdende voertuigen te gebruiken zo belangrijk: hulpdiensten kunnen zo waar ze maar zijn altijd online blijven, ook wanneer er bijvoorbeeld door stroomuitval geen internet in een gebied is.

De Amerikaanse communicatiebond FCC heeft toestemming gegeven en schrijft: "Het autoriseren van een nieuwe klasse terminals voor het satellietsysteem van SpaceX zal het scala aan breedbandmogelijkheden uitbreiden om te voldoen aan de groeiende vraag van gebruikers die nu connectiviteit nodig hebben terwijl ze onderweg zijn, of ze nu met een camper door het land rijden of een vrachtschip van Europa naar een Amerikaanse haven verplaatsen of tijdens een binnenlandse of internationale vlucht."