Starlink Internet debuteert in de lucht

Volgens Starlink en Hawaiian Airlines zullen de passagiers kunnen genieten van de beste, zowel qua snelheid als lage latency, in-flight internetervaring die op dit moment beschikbaar is. Tsja, vergeleken met de gebrekkige internetservice die we tot nu toe van veel andere luchtvaartmaatschappijen kennen, zal die belofte niet moeilijk waar te maken zijn.

De eerste toestellen die voorzien worden van de Starlink internetservice zijn de Airbus A330’s en de A321 neo’s. Later zullen ook de nieuwe Boeing 787-9’s, die nog geleverd moeten worden, met Starlink Internet uitgerust worden. Het is de bedoeling dat passagiers op vluchten tussen Hawai en het Amerikaanse vasteland gratis gebruik kunnen maken van de nieuwe internetservice.

Er werd al een tijdje over gesproken , en onderhandeld, om Starlink, de satelliet-internet oplossing van Elon Musk, in te gaan zetten in vliegtuigen. Eind vorig jaar werd bekend dat Starlink en enkele luchtvaartmaatschappijen volop bezig waren met tests. Welnu, deze week heeft Hawaiian Airlines, als tweede luchtvaartmaatschappij, officieel aangekondigd dat het een overeenkomst gesloten heeft met Starlink om een groot deel van haar vloot te voorzien van de satelliet-internet oplossing van het bedrijf.

Gratis internet bij Hawaiian en JSX

Bijkomend voordeel is dat Hawaiian dus besloten heeft om Starlink Internet in haar toestellen gratis aan te bieden, als extra service. Ook dat is een hele vooruitgang. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft. Starlink is een relatief dure internetservice en de prijzen van vliegtickets houden bepaald niet over. Hoe dan ook, het is een prima ontwikkeling dat er een alternatief komt voor de vaak gebrekkige, en dure, internet dienst die de meeste luchtvaartmaatschappijen nu nog altijd aanbieden.

Zoals gezegd, Hawaiian is inmiddels de tweede luchtvaartmaatschappij die Starlink Internet – gratis – gaat aanbieden. Enkele dagen geleden tweette JSX, een kleine carrier die met name opereert in het zuiden van de VS, dat het haar vloot met Starlink Internet gaat uitrusten. JSX vliegt uitsluitend met kleinere Embraer (135/145) jets die maximaal 30 passagiers kunnen vervoeren.