Starlink nu ook voor onderweg, mits je stil staat

Er is, behalve dat je op je eigen continent moet blijven – meenemen naar Amerika is dus geen optie – nog een andere beperking. Het werkt niet tijdens het rijden. Als je er dus over denkt om een Starlink schotel en abonnement aan te schaffen voor je camper, zoals een Amerikaanse tweep al demonstreerde, dan kun je de dienst niet écht mobiel gebruiken, tijdens het rijden dus. Het werkt vooralsnog alleen als je stil staat.

Oplossing voor tijdens het rijden in de maak

Starlink zegt wel te werken aan een oplossing daarvoor. Onder andere door het ontwikkelen van een energiezuinige oplossing voor de voeding van de schotel en apparatuur zodat die ook op de 12 Volt aansluiting van een auto of camper gebruikt kan worden.

Overigens hebben sommige Starlink klanten zelf al geëxperimenteerd met het gebruik van de satelliet internetservice in een rijdende auto. Met een omvormer kun je immers een 220 Volt aansluiting in je auto installeren. Campers hebben die vaak standaard al aan boord. Op dit moment, zo blijkt uit informatie van ‘zelftesters’ gebruikt de Starlink apparatuur nog 60 tot 100 Watt. Uit ervaring – met het gebruik van mijn (85 Watt) MacBook oplader in de auto – weet ik dat de gemiddelde accu van een auto dan na twee tot drie uur wel leeg is. Als je langer stil staat is dat dus niet echt handig, tenzij je de motor af en toe laat lopen.