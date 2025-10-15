Microsoft wil dat je je handen even rust geeft in mysterieuze teaser

Als er iets van je lijf belangrijk is als het om de computer gaat, dan zijn het.. Niet zozeer je hersencellen, maar vooral je handen. En Microsoft zegt dat je je handen lekker even met betaald verlof moet sturen. Waarom het dat zegt, dat weet niemand, maar het teaset iets dat donderdag staat te gebeuren.
Het is een slimme manier van Microsoft om de aandacht af te leiden van wat er gisteren werkelijk is gebeurd, namelijk het offline gaan van Windows 10. Althans, het wordt nu officieel niet meer ondersteund, al zijn er wat uitzonderingen waardoor mensen er toch nog een tijdje langer gebruik van kunnen maken. Voor het gros van de mensen, of eigenlijk computers, geldt at het nu Windows 11 is, en niet meer Windows 10.
Of de aankondiging die Microsoft wil gaan doen daar ook mee te maken heeft is onduidelijk. Het zegt alleen: “Geef je handen wat welverdiende rust, er komt donderdag iets groots.” Dat is althans de strekking van het bericht. Terwijl wij op de redactie hopen dat Clippy terugkomt en van Copilot is voorzien, zodat hij ook echt een slimme assistent is, kan het ook iets heel anders zijn. Bovendien is de behulpzame, digitale paperclip zelf vrij klein, dus misschien zou ‘groots’ dan vreemd zijn?
Microsoft heeft het wel over ‘PTO’ in zijn post, wat Paid Time Off betekent en impliceert dat het dus om iets zakelijks gaat. We denken dan al snel aan AI die je werk voor je gaat doen, maar ten eerste is dat er voor veel taken al, ook via Microsofts eigen Copilot. Ten tweede hebben veel concurrenten dat ook, dus dat als ‘groots’ presenteren zou weinig innovatief zijn.
Aangezien het de week van Windows 11 is, nu Windows 10 stopt, zal het toch haast wel een grote update voor Windows 11 zijn? Misschien heeft het met AI, Copilot en Windows 11 te maken. We weten wel dat Windows aan diverse eigen AI-opties werkt. Copilot is namelijk eigenlijk gebaseerd op taalmodellen van OpenAI. En helemaal als het met het zakelijke segment te maken heeft, dan moet het wel iets met de computer en dus Windows 11 zijn, toch? Of is het misschien juist niet de computer, maar een VR-headset?
Wie het weet, mag het zeggen, maar tot die tijd wachten we gewoon dat ene dagje af.