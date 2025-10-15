Microsoft wil dat je je handen even rust geeft in mysterieuze teaser

Als er iets van je lijf belangrijk is als het om de computer gaat, dan zijn het.. Niet zozeer je hersencellen, maar vooral je handen. En Microsoft zegt dat je je handen lekker even met betaald verlof moet sturen. Waarom het dat zegt, dat weet niemand, maar het teaset iets dat donderdag staat te gebeuren.

Microsoft

Het is een slimme manier van Microsoft om de aandacht af te leiden van wat er gisteren werkelijk is gebeurd, namelijk het offline gaan van Windows 10. Althans, het wordt nu officieel niet meer ondersteund, al zijn er wat uitzonderingen waardoor mensen er toch nog een tijdje langer gebruik van kunnen maken. Voor het gros van de mensen, of eigenlijk computers, geldt at het nu Windows 11 is, en niet meer Windows 10.

Of de aankondiging die Microsoft wil gaan doen daar ook mee te maken heeft is onduidelijk. Het zegt alleen: “Geef je handen wat welverdiende rust, er komt donderdag iets groots.” Dat is althans de strekking van het bericht. Terwijl wij op de redactie hopen dat Clippy terugkomt en van Copilot is voorzien, zodat hij ook echt een slimme assistent is, kan het ook iets heel anders zijn. Bovendien is de behulpzame, digitale paperclip zelf vrij klein, dus misschien zou ‘groots’ dan vreemd zijn?