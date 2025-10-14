Wi-Fi 8 komt er aan en de focus ligt op stabiliteit

Terwijl we nog maar net goed en wel kennis hebben gemaakt met Wi-Fi 7 – en de meeste huishoudens hier nog niet eens gebruik van maken – wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan Wi-Fi 8. TP-Link, de grootste producent van Wi-Fi-producten ter wereld, heeft nu een eerste succesvolle test uitgevoerd met Wi-Fi 8.

Eerste test

De demonstratie van een Wi-Fi 8-verbinding hield in dat er data werd verstuurd met een prototype-apparaat, ontwikkeld via een samenwerking tussen TP-Link en diverse andere bedrijven. Volgens de producent is dit een grote stap in het realiseren van de volgende generatie aan draadloze technologie.