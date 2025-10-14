14.10.2025
Technologie

Wi-Fi 8 komt er aan en de focus ligt op stabiliteit

By: Michel Musters

BlogTechnologie

Terwijl we nog maar net goed en wel kennis hebben gemaakt met Wi-Fi 7 – en de meeste huishoudens hier nog niet eens gebruik van maken – wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan Wi-Fi 8. TP-Link, de grootste producent van Wi-Fi-producten ter wereld, heeft nu een eerste succesvolle test uitgevoerd met Wi-Fi 8.

Eerste test

De demonstratie van een Wi-Fi 8-verbinding hield in dat er data werd verstuurd met een prototype-apparaat, ontwikkeld via een samenwerking tussen TP-Link en diverse andere bedrijven. Volgens de producent is dit een grote stap in het realiseren van de volgende generatie aan draadloze technologie.

Geen grote stappen in snelheid

In het verleden waren nieuwe Wi-Fi-technologieën vooral bedoeld om nog meer snelheid te creëren. Die snelheid is immers precies waar internetgebruikers naar op zoek zijn. Toch is dat niet de hoofdfocus van Wi-Fi 8.

Sterker nog: de nieuwe Wi-Fi-standaard gebruikt net als Wi-Fi 7 de frequentiebanden 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz. De maximale bandbreedte luidt daarbij 320 MHz en de piekdatasnelheid is 23 Gbps. Dat volstaat eigenlijk meer dan prima voor snel internetgebruik, en het was dan ook niet nodig om hier aanpassingen aan te maken.

Stabiel internetten

In plaats daarvan richt Wi-Fi 8 zich op het leveren van stabiele prestaties bij regulier gebruik. Drukbevolkte gebieden staan bol van de Wi-Fi-apparaten die allemaal verbinding (proberen te) maken en Wi-Fi 8 moet daarin juist het verschil maken.

Het idee is dat dit straks een soepelere internetervaring oplevert. Dit moet ook een stabiele internetverbinding opleveren op plekken met heel veel internetverkeer, of juist op afgelegen plekken waar het bereik minder sterk is.

Daardoor moeten sessies op internet met Wi-Fi 8 straks een stuk vloeiender aanvoelen, zonder irritante haperingen tijdens bijvoorbeeld streamen, online gamen of up- en downloaden. Ook het kort uitvallen van internetverbindingen moet op deze manier aangepakt worden.

Vanaf 2028

Dat alles zal de gemiddelde Wi-Fi-gebruiker als muziek in de oren klinken, maar er is een nadeel: de komst van Wi-Fi 8 laat nog even op zich wachten. Het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) keurt de nieuwe Wi-Fi-standaard naar verwachting in 2028 pas goed. Vanaf dat moment kunnen bedrijven daadwerkelijk apparatuur maken dat Wi-Fi 8 ondersteunt.

Er is dus nog wat geduld nodig, maar de toekomst van stabiel Wi-Fi-gebruik ziet er dankzij deze nieuwe ontwikkeling in ieder geval rooskleurig uit. Zo kunnen we tegen het einde van dit decennium niet alleen genieten van pijlsnel internet, maar vooral ook stabiele Wi-Fi zonder problemen met de connectie of wisselende snelheden.

Avatar foto
Michel Musters
Michel schrijft al meer dan 25 jaar over games, technologie en entertainment en leeft voor goede en snelle nieuwsvoorziening.

