Welke politieke partij past bij je technologische standpunten?

Technologie vormt een steeds grotere rol binnen onze samenleving. Toch staat dit thema verrassend laag op de politieke agenda. De StemWijzer bevat dit jaar ook maar één stelling over digitale zaken. Als alternatief is daarom de derde editie van de Technologie Kieswijzer gelanceerd. Hiermee kunnen kiezers er achter komen in hoeverre hun eigen standpunten overeenkomen met de huidige politieke partijen.
Gezien de essentiële rol van technologie in onze maatschappij, is het op zijn minst opmerkelijk dat er nog altijd relatief weinig nadruk hierop ligt in de Nederlandse politiek. Kamerleden met verstand van digitale zaken worden relatief laag op kieslijsten geplaatst, en het thema staat zoals gezegd ook laag op de politieke agenda.
Dit terwijl de invloed van digitale technologie steeds vaker in het nieuws komt. Denk aan het grootschalige datalek bij het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker, waarbij de persoonsgegevens van honderdduizenden vrouwen zijn gestolen door hackers. Zo zijn gegevens als naam, adres en BSN gelekt, en moet men waken voor fraude. Ook de grote hoeveelheid nepnieuwsberichten die door Russische netwerken worden verspreid zijn breed uitgemeten in de media.
Om er toch relatief gemakkelijk achter te komen welke politieke partij overeenkomt met je eigen standpunten op het gebied van technologie, is nu de derde editie van de Technologie Kieswijzer beschikbaar. Met behulp van deze stemhulp kun je je eigen standpunten bepalen en deze vergelijken met die van de politieke partijen.
De kieswijzer biedt per onderwerp vijf oplossingen, die met virtuele schakelaars die doen denken aan het iPhone-besturingssysteem aangevinkt kunnen worden. Daarbij zijn de belangrijke thema’s relatief onveranderd met de vorige editie van de Technologie Kieswijzer, maar de resultaten zijn toch anders. Veel partijen hebben inmiddels namelijk hun standpunten herzien.
Opvallend is ook dat de klassieke verdeling tussen progressieve en conservatieve partijen niet helemaal opgaat als er gekeken wordt naar digitale technologie. Sommige conservatieve partijen hebben juist een progressieve houding op het gebied van technologie, en sommige progressieve partijen zijn juist voorzichtiger. Het is dus aan te raden om de kieswijzer nog eens in te vullen als je dat een paar jaar geleden ook al eens hebt gedaan.
Wel zo fijn is dat de kieswijzer bij elke vraag linkjes bevat met meer achtergrondinformatie. Op die manier kun je je beter laten informeren over de verschillende kwesties. Ook is er een voorleesfunctie, zodat ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hem in kunnen vullen.
De Technologie Kieswijzer is gemaakt door Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). “Ook digitalisering is als politiek thema aan het polariseren”, zo stelt STT-directeur Rudy van Belkom. “In 2021 en 2023 waren de antwoorden van veel partijen nog vrij willekeurig, zonder een consistente visie. Dit jaar hebben relatief veel partijen hun standpunten duidelijk aangescherpt.” Daarbij laat Van Belkom weten dat de verschillen tussen een nationale of Europese aanpak, en de frictie tussen overheidssturing en marktwering steeds zichtbaarder wordt.
Het loont dus echt om de Technologie Kieswijzer in te vullen. De invloed van digitale technologieën gaat ons allemaal aan, en is onlosmakelijk verweven met ons hele leven. In de woorden van Van Belkom: “Technologie gaat ons allemaal aan, ook als je denkt dat je er niets mee hebt.”