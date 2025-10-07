Welke politieke partij past bij je technologische standpunten?

De kieswijzer biedt per onderwerp vijf oplossingen, die met virtuele schakelaars die doen denken aan het iPhone-besturingssysteem aangevinkt kunnen worden. Daarbij zijn de belangrijke thema’s relatief onveranderd met de vorige editie van de Technologie Kieswijzer, maar de resultaten zijn toch anders. Veel partijen hebben inmiddels namelijk hun standpunten herzien.

Opvallend is ook dat de klassieke verdeling tussen progressieve en conservatieve partijen niet helemaal opgaat als er gekeken wordt naar digitale technologie. Sommige conservatieve partijen hebben juist een progressieve houding op het gebied van technologie, en sommige progressieve partijen zijn juist voorzichtiger. Het is dus aan te raden om de kieswijzer nog eens in te vullen als je dat een paar jaar geleden ook al eens hebt gedaan.

Wel zo fijn is dat de kieswijzer bij elke vraag linkjes bevat met meer achtergrondinformatie. Op die manier kun je je beter laten informeren over de verschillende kwesties. Ook is er een voorleesfunctie, zodat ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hem in kunnen vullen.