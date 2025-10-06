Dynamisch energiecontract is alleen voordelig als je dit in huis hebt

Een dynamisch energiecontract is tegenwoordig een veelgemaakte keuze als het om energie gaat. Alleen blijkt dat het eigenlijk alleen geld bespaart -en dat is wel waarom mensen zo’n contract kiezen-, wanneer je naast zonnepanelen ook een apparaat hebt om energie terug te leveren.
Bij een dynamisch energiecontract zijn de prijzen voor elektriciteit en gas niet vaststaand. De energieprijs verschilt per uur, terwijl de gasprijs dagelijks verandert. Het heeft alles te maken met factoren als vraag en aanbod, maar ook het weer speelt een rol. Zo kun je als huishouden slim inspelen op wanneer je bijvoorbeeld je auto oplaadt.
Uit onderzoek van Zonneplan komt naar voren dat de besparing het grootst is als je zowel zonnepanelen hebt als de juiste apparatuur om energie te kunnen terugleveren. In het onderzoek van Zonneplan werd gekeken hoe rendabel dit type contract is in een jaar tijd: van juni 2024 tot juni 2025. Wat blijkt? Vooral huishoudens die een warmtepomp of thuislader naast hun zonnepanelen hebben, profiteren echt. Een vast contract voor een jaar was 40 procent duurder dan een dynamisch contract.
Je hebt ook zonder een warmtepomp of thuislader voordeel ten opzichte van een ‘gewoon’ energiecontract, maar dat is niet veel: slechts 5 procent. Kijkend naar de terugleverkosten bij vaste contracten kan een huishouden met zonnepanelen, zonder warmtepomp of thuislader oplopen tot 150 euro per jaar aan voordeel behalen.
Dat terugleveren van stroom gaat vanaf 2027 echter verdwijnen. Dan wordt het variabele energiecontract interessanter, laat Zonneplan weten (dat wel aanbieder van dit soort contracten is). Volgens het onderzoek zou een gemiddeld huishouden met zonnepanelen 175 euro per jaar voordeel uit het contract kunnen halen. Het is natuurlijk niet zeker hoe de markt zich zal ontwikkelen, want als we iets hebben geleerd in de afgelopen jaren, dan is het wel dat bepaalde dingen zoals oorlogen enorm grote invloed kunnen hebben op energieprijzen.
En zeker voor mensen die het minder breed hebben wordt het een spannende periode, nu het Tijdelijk Noodfonds Energie is stilgelegd. Mogelijk komt het ergens volgend jaar wel terug, maar op dit moment vissen veel huishoudens die deze hulp goed kunnen gebruiken achter het net: 100.000 huishoudens krijgen hulp in de vorm van een bedrag van zo’n 78 euro om hun energierekening te kunnen betalen. Dit wordt maandelijks uitbetaald voor 6 maanden. Er kwamen dit jaar 210.000 aanvragen binnen, waarvan er dus maar 100.000 werden goedgekeurd. Het potje van 56 miljoen euro is op.