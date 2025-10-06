Dynamisch energiecontract is alleen voordelig als je dit in huis hebt

Een dynamisch energiecontract is tegenwoordig een veelgemaakte keuze als het om energie gaat. Alleen blijkt dat het eigenlijk alleen geld bespaart -en dat is wel waarom mensen zo’n contract kiezen-, wanneer je naast zonnepanelen ook een apparaat hebt om energie terug te leveren.

Dynamisch energiecontract

Bij een dynamisch energiecontract zijn de prijzen voor elektriciteit en gas niet vaststaand. De energieprijs verschilt per uur, terwijl de gasprijs dagelijks verandert. Het heeft alles te maken met factoren als vraag en aanbod, maar ook het weer speelt een rol. Zo kun je als huishouden slim inspelen op wanneer je bijvoorbeeld je auto oplaadt.

Uit onderzoek van Zonneplan komt naar voren dat de besparing het grootst is als je zowel zonnepanelen hebt als de juiste apparatuur om energie te kunnen terugleveren. In het onderzoek van Zonneplan werd gekeken hoe rendabel dit type contract is in een jaar tijd: van juni 2024 tot juni 2025. Wat blijkt? Vooral huishoudens die een warmtepomp of thuislader naast hun zonnepanelen hebben, profiteren echt. Een vast contract voor een jaar was 40 procent duurder dan een dynamisch contract.