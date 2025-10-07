Nederland werkt aan veiliger internet met quantum-technologie

Het huidige internet is niet meer veilig. Dat is het probleem van waaruit QCINed, het Nederlandse nationale programma dat mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie, werkt aan een oplossing. Die oplossing komt er in de vorm van het veilige Quantum Communication Infrastructure. Dit zijn quantum-netwerken die zijn opgewassen tegen huidige en toekomstige gevaren.

Quantum-computers

Waar we begin deze eeuw nog fors in kabels en satellieten investeerden om het internet op te bouwen, daar bieden deze technologieën in de nabije toekomst niet meer voldoende mogelijkheden om data veilig te houden. De opkomst van quantum-computers is de oorzaak hiervan. Deze krachtige computers worden in de toekomst steeds meer de norm. Dat is niet alleen enorm spannend op het gebied van de mogelijkheden die ze bieden, maar ook om het feit dat ze relatief gemakkelijk onze huidige internetbeveiliging kunnen omzeilen.