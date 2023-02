Wat is een quantumcomputer en waarom is het interessant?

Er is een grote doorbraak geweest in de wereld van kwantumcomputers, maar de kans is groot dat je daar niets over hebt gehoord. Het is namelijk niet echt een wereld waarvan grote aantallen mensen op de hoogte zijn. Wat een quantumcomputer precies is?

Kwantummechanica

Het is een computer die werkt op basis van kwantummechanica. Het maakt gebruik van elektronen en fotonen, waarbij kwantumbits de deeltjes in meer dan één toestand laten bestaan (1 en 0). Het zijn dus de eentjes en de nulletjes van de computer, maar dan kan het tegelijkertijd. Er kan dus in één keer een aantal berekeningen worden uitgevoerd op een grote hoeveelheid informatie (data). Een quantumcomputer is extreem veel sneller dan een gewone computer: tot 100 biljoen keer sneller. Maar: het kan wel maar één type taak doen. Het verschil met een gewone computer is dat een gewone computer bij een berekening bijvoorbeeld 250 keer opnieuw rekent, terwijl een quantumcomputer in één keer 250 berekeningen kan uitvoeren.

Eén van de bekendste kwantumcomputers is die van IBM. IBM maakt al heel lang kwantumcomputers en wil erin graag voorlopen. Zo bouwde het eerder al de Quantum System One-computer en heeft het net de Osprey getoond. Het apparaat heeft 433 qubits en dat is veel, maar in 2023 zou er een kwantumcomputer van IBM komen die er maar liefst 1.000 heeft. Echter zeggen die qubits ook weer niet alles. De ene is de andere niet: ze moeten goed samenwerken en het hangt dus van het type af hoe dit alles samengaat. De qubits in de Osprey kunnen bijvoorbeeld niet allemaal aan één algoritme werken. Een qubit is speciaal omdat het zowel een 0 is als een 1, in plaats van één van de twee.