De leukste winterse tips om nog dit jaar met vrienden te doen

De winter is een heerlijk seizoen om lekker plezier te gaan beleven met vrienden. Hier zijn vijf tips van activiteiten en evenementen die plaatsvinden in de winterperiode. Dus trek lekker warme kleding aan en ga erop uit met de mannen, vriendinnen of collega's.

1. Het Amsterdamse Winterparadijs Een uitstapje naar Het Amsterdamse Winterparadijs is de perfecte gelegenheid en belooft een en al gezelligheid te worden. Bewonder samen het "Lichtjesparadijs" vol prachtige sculpturen en de ontelbare fonkelende lichtjes. Ook dit jaar valt er van alles te beleven. Geniet met z’n allen van live optredens van bekende artiesten zoals onder andere Zoë Tauran en Tino Martin en breng een bezoekje aan de Silent Après-ski. Competitieve vrienden in het gezelschap? Ga dan samen een potje curlen. Vrienden die niet vies zijn van een beetje luxe, kunnen een eigen Hüttefest chalet huren voor tien personen op het VIP-deck. Hier geniet je niet alleen van het beste uitzicht, maar heb je ook een privé-bar. Het Amsterdamse Winterparadijs is het grootste en gezelligste winterevenement van Nederland en inmiddels een begrip in Nederland. Dit is het vijfde jaar dat de RAI Amsterdam wordt omgetoverd tot de ultieme winterbeleving voor jong en oud.

Datum: 14 tot en met 30 december 2023.

2. Gezellig een avond fonduen Niets brengt vrienden dichter bij elkaar dan samen eten, en een heerlijke kaasfondue is perfect voor een koude winteravond. Deze activiteit is gemakkelijk thuis te organiseren. Steek wat kaarsen aan, zorg voor een knapperend haardvuur en dip je favoriete snacks in gesmolten kaas terwijl je met vrienden lacht en geniet. Bij Bistrot des Alpes vind je de allerbeste fondue van Amsterdam. Terwijl jullie van deze intieme eetervaring genieten, zullen de fonkelende kaarsen voor een warme en feestelijke sfeer zorgen. 3. Bezoek de oudste botanische tuinen van de wereld De Hortus is deze winter extra lang geopend en biedt de ‘Hortus by Night’ avonden aan. Kleed je warm en bezoek de botanische tuin bij nacht. De Hortus creëert een knusse wintersfeer. Warm op bij het knisperende kampvuur terwijl je luistert naar een spannend verhaal of maak een avondwandeling in de binnentuin en langs de kassen. De avondopenstellingen zijn op 21 t/m 24 december, 27 t/m 30 december en 2 t/m 7 januari, tot 22:00 uur.

4. Terrashoppen bij het Het Amsterdamse Terrassen Festival Zit je met je vrienden het liefst uren op terras maar is het daar nu simpelweg te koud voor? Goed nieuws. Van donderdag 23 november t/m zondag 10 december 2023 staan de poorten van de prachtige Gashouder open voor het grootste winterterras van Amsterdam. Drie weken lang is hier voor ieder wat wils. Zing mee op live muziek, dans tijdens de silent disco en maak je vrienden in tijdens een potje sjoelen. Trek gekregen? Schuif dan aan voor een hapje bij o.a. BAUT, Brasserie van Dam, Café Garçon, Frietboutique, L’Entrecôte et les Dames, Pong | House of Ping en Yuzu. 5. Citytrip naar Antwerpen Antwerpen blijft een van onze favoriete steden. Je bent er zo vanuit Nederland, het is er écht anders dan bij ons, en je kan er zoveel doen en er zijn echt heel veel hotspots of gezellig knusse café's om lekker met vrienden een drankje te nuttigen. En natuurlijk de Antwerpse gezelligheid. Dat laatste kennen we wel en daarom komen wij Nederlanders er misschien wel zo graag. Onthoud dat het belangrijkste bij een winteruitje met vrienden is dat jullie allemaal ontspannen en genieten van elkaars gezelschap, ongeacht de activiteit. De winter biedt talloze mogelijkheden voor gezellige momenten, dus kies degene die het beste bij jullie past.