Rembrandt is nu ook een tourguide in Amsterdam

Nu beschikbaar: Een audiotour door de straten van Amsterdam genaamd ‘Wandelen met Rembrandt’. Hierin nemen Rembrandt en zijn naasten je mee door het Amsterdam van 400 jaar geleden. Je gaat terug naar de tijd waarin de schilder zijn immense reputatie en portfolio opbouwde én je hoort de verhalen achter de wereldberoemde schilderijen en etsen van de grootmeester zelf.

Wandelen

Rembrandt ging vaak wandelen in zijn buurt. Vanaf zijn huis aan de (Joden)Breestraat kon hij alles gemakkelijk bereiken. Hij keek uit op de oude Montelbaanstoren, bewonderde het nieuwe stadhuis op de Dam en schilderde ‘De Nachtwacht’. Dankzij ‘Wandelen met Rembrandt’ kun je nu in zijn voetsporen treden. De tour loopt langs allerlei plekken in Amsterdam die belangrijk waren in Rembrandts leven en er nu nog hetzelfde uitzien.

Rembrandts oeuvre is omvangrijk. Vele plekken die de tour bezoekt, zijn vereeuwigd als schilderij. Bovendien heeft hij veel etsen gemaakt. Aan de hand van deze etsen zijn Rembrandt en zijn geliefden tot leven gebracht. Ze zijn geanimeerd en voorzien van een voice over. Zij leiden je door hun Amsterdam.