5 x waarom bedrijven zich allemaal storten op ADE

Volgende week is het zover: dan start het Amsterdam Dance Event. Van woensdag 18 oktober tot zondag 22 oktober moet je eraan geloven: talloze stories met mensen die uit hun dak gaan op grote feesten, kleine feesten, middenin de week, maar ook ‘gewoon’ in het weekend. ADE is de afgelopen jaren alleen maar groter gegroeid en die populariteit wordt ook steeds vaker opgemerkt door bedrijven. Dit is waarom.

ADE duurt 5 dagen (of moeten we zeggen: nachten?) en beslaat meer dan 200 locaties, waar vervolgens meer dan 2.900 artiesten gaan optreden. Je kunt je bijna niet voorstellen dat het echt alleen in Amsterdam plaatsvindt, maar dat is wel het geval. De hele stad trilt een paar dagen op zijn grondvesten omdat er zo’n massaal evenement gaande is. 450.000 bezoekers waren er vorig jaar, dus ook als merk spreek je in één keer een heleboel mensen aan.

Er zijn veel oer-Hollandse dingen die eigenlijk niet zo heel tof zijn. Verjaardagen in een kringetje worden ouderwets gevonden, Koningsdag is volgens velen ook niet meer hetzelfde zonder het 538-feest op het Museumplein en Sinterklaas heeft bij sommige families ook zijn glans verloren. Er zijn niet veel heel coole, typische Nederlandse dingen waarvan je tegen die expat-collega zou zeggen: dat is iets waarvan we niet snappen dat ze het niet in meer landen doen. ADE zeker wel. Het laat zien dat Amsterdam niet alleen maar een stad is van prostitutie, VOC en drugs. Hoewel, oke, wiet dan, want er wordt waarschijnlijk wel wat geslikt op menig ADE-(huis)feestjes.

Dance-muziek is een van de grootste exportproducten die we hebben. Dank Tiesto, dank Armin, dank Garrix: het is iets waar we massaal trots op zijn en wat ook nog door jongeren enorm wordt gewaardeerd, een doelgroep die vaak maar moeilijk te vangen is. Natuurlijk houden ook veel ‘oudere’ jongeren van dancemuziek, maar je ziet op ADE ook veel twintigers rondlopen, die voor veel bedrijven een heel interessante doelgroep zijn.

Veel bedrijven kondigen in september en oktober nieuwe producten aan. Die producten kunnen dan vast ‘inweken’ bij de klant die het vervolgens op zijn verlanglijstje zet. Bovendien hebben mensen zo half oktober ook echt behoefte aan een feestje. De zomer is voorbij, we hebben alweer anderhalve maand gewerkt en met de donkere dagen die eraan komen wil je nog even goed los voordat je in je wintercocon stapt. Mensen staan open voor een feestje (of vijf) en misschien daardoor ook wel meer nog voor de producten van je bedrijf.

5. Het is een veilige keuze

De dancewereld is zeker niet vrij van omstreden zaken: er wordt vaak gesproken over het drugsgebtruik in de dancewereld en er was de Love Parade in Berlijn die een tragische afloop kende, maar ook zijn er tijdens ADE doden gevallen. Toch... over het algemeen heeft dancemuziek een goede naam en is het vrij universeel geliefd. Als merk op zichzelf is ADE iets waarmee bedrijven zich graag verbinden. Het speelt zich af in een wereldstad, dansen is dynamisch, elektrische muziek is ook anno 2023 niet uit de toplijsten te slaan en wat dat betreft is het dus een vrij veilige keuze voor een bedrijf om zich aan zo’n gevestigde naam te verbinden.

Geen wonder dus dat Gstar een speciale ADE-tas maakte, 538 weer een ‘hotel’ organiseert, oordopjesmerken er hun nieuwe product lanceren en er zelfs presentaties zijn van grote bedrijven als Meta en Bacardi die over merk-authenticiteit in het nachtleven gaan praten. Elk bedrijf wil wel een hapje ADE, maar het moge nu dus ook helder zijn waarom: het scoort.