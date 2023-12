​Het Amsterdamse Winterparadijs biedt toch nog een wintergevoel

Kermis én Kerstmis

Het is een daverend succes, getuige de lange rij die je in moet staan voordat je binnen bent. Er zijn wel tijdssloten, maar in de avond is dat er simpelweg eentje van vier uur lang waardoor iedereen buiten in de regen staat te wachten. Het is niet het beste begin van het evenement, maar eenmaal binnen ben je de rij snel vergeten: dan waan je je ineens in een soort kermis- en kerstmiswereld.

Het is niet makkelijk om een kille hal als de Rai leuk aan te kleden, maar het is de organisatie van het evenement wel goed gelukt. Bovendien is er ook echt veel te doen. Dat mag ook wel, want een ticket kost 29,50 euro. Daarbij zitten geen drankjes of snacks inclusief en ook niet alle kermisactiviteiten zijn gratis, maar je kunt er alsnog veel uithalen. Er is namelijk ontzettend veel te doen: je kunt curlen, je kunt met een noodgang op een band van een glijbaan af (of zelfs een schans), je kunt in de bioscoop een kerstfilm zoals The Holiday kijken, er zijn optredens van allerlei artiesten en je kunt op meerdere plekken de schaatsen onderbinden en je even Jutta voelen. Of je achter een plastic rendierstandaardje aan iets minder Jutta voelen, maar toch schaatsen.