NASA-astronaut deelt adembenemende video van het noorderlicht

Storm Milton

Kortom, dit waar deze astronaut uiteindelijk op uitkwam: 0,8s belichting, 14mm, ISO 3200, 1,6s interval, 30fps. Waarschijnlijk gebruikt hij een Nikon Z9. Hij deelde overigens ook beelden van storm Milton die indrukwekkend (en haarscherp) zijn.

Voor het filmen of fotograferen van de aurora hoef je geen professionele camera te hebben. Je kunt het ook voor elkaar krijgen met een smartphone. Vanaf aarde kun je dat ook doen (of, ook een goede tip, vanuit het vliegtuig). Zet je ISO op 1600 (vaak te vinden op de Pro-modus van je smartphonecamera) en zet je witbalans op 3200. De langere sluitertijd is ook belangrijk, zodat je telefoon genoeg licht binnen kan krijgen. Vervolgens kun je het beste een statief gebruiken, want met zo’n lange sluitertijd moet je heel lang stilstaan en dat zorgt ervoor dat je mogelijk snel beweging in je foto krijgt.

Heel soms kun je het noorderlicht ook in Nederland zien, al is dat dan vooral omdat er deeltjes in de lucht zitten door zonnestormen. Afgelopen weekend was dat bijvoorbeeld weer het geval. Wel hebben we in Nederland vooral een roze aurora, dus verwacht geen dikke groene lijnen zoals bijvoorbeeld in Lapland te zien is.