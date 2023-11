Noorderlicht zeldzaam zuidelijk in Nederland te zien

Als gevolg van een zeldzaam krachtige zonnestorm – in combinatie met een deels kraakheldere hemel na dagenlange regenbuien – zorgde ervoor dat het Noorderlicht plotseling in vrijwel heel Nederland te zien was, van de Wadden tot in Limburg!. En dat was vooral ook te merken op X (Twitter). Daar verschenen de afgelopen uren vele tientallen posts met groen, rood en paars Noorderlich. Wij hebben een aantal posts met de fraaiste kiekjes van het Noorderlicht posts voor jullie onder elkaar gezet. Geniet!

Het komt niet vaak voor dat we het Noorderlicht in Nederland kunnen waarnemen. En als het dan gebeurt, dan blijft het meestal beperkt tot het Waddengebied en de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Noord-Holland). De afgelopen avond en nacht waren we getuige van een bijzondere gebeurtenis.

Van groen tot paars

Het Noorderlicht ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes die tijdens een zonnestorm uitgestoten worden en bij de Noordpool (of Zuidpool) op de dampkring botsen en daar onder invloed van het magnetisch veld reageren met de zuurstof of stikstof in onze atmosfeer. Het meest bekend is natuurlijk het groene Noorderlicht, maar de kleur kan ook variëren van rood, oranje tot zelfs blauw of paars. Dat is afhankelijk van de golflengte van de elektrisch geladen deeltjes, de atomen waarmee zij reageren (stikstof of zuurstof) en de hoeveelheid energie die daarbij vrijkomt.

Gisteravond en vannacht werd vooral ook paars Noorderlicht waargenomen in Nederland. Die kleur ontstaat vooral wanneer de elektrisch geladen deeltjes van de zonnestorm me stikstof in onze atmosfeer reageren.