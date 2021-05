Noorderlicht zien in Nederland? Reis snel af naar het noorden van ons land!

Heb je altijd al eens het noorderlicht willen zien? Het lichtverschijnsel is over het algemeen alleen goed te zien in het noorden van onze aardbol. In Europa heb je vooral kans om het bijzondere noorderlicht met eigen ogen te zien in Noorwegen, Zweden of Finland. Het natuurverschijnsel, ook wel aurora borealis genoemd, moet een onvergetelijke ervaring zijn en komt in verschillende soorten voor. Met (groen) licht als bewegende bogen, gordijnen van licht of zelfs vlammend licht.

Noorderlicht in Nederland

Vannacht was het noorderlicht in ons eigen land te zien en ook komende nacht heb je kans om een glimp ervan op te vangen. Daarvoor moet je wel afreizen naar het noorden van Nederland. Afgelopen nacht kon je het op Terschelling in de verte zien.