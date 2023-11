SpaceX raketten maken hun eigen ‘noorderlicht’

Wanneer we hier in Nederland het geluk hebben dat het Noorderlicht te zien is, dan zorgt dat altijd voor veel opwinding en prachtige foto’s. We weten allemaal denk ik wel dat het Noorderlicht, of Aurora Borealis, ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes die door zonnewinden meegevoerd worden op de atmosfeer van de aarde botsen. Schijnbaar, zo blijkt nu, kunnen we ook zelf ons eigen ‘noorderlicht’ maken.

SpaceX auroras

Dat wil zeggen, SpaceX kan, en doet dat al. Niet bewust misschien, maar de raketten van de ruimtevaartorganisatie die na de lancering terugkeren vanuit de atmosfeer, creëren een rode gloed die soms minutenlang te zien is en sterk lijkt op het noorderlicht. Astronomen maken zich nu zorgen hierover. Niet over de wat zij nu noemen ‘SpaceX auroras’, maar over het feit dat dit ontstaat doordat de raketten tijdelijke gaten maken in de atmosfeer.

Nu is dat geen onbekend, of nieuw, feit. Wetenschappers weten al langer dat raketten die gelanceerd worden tijdelijk gaten in de atmosfeer ‘prikken’, maar het feit dat alle (nieuwe) ruimteorganisaties die we tegenwoordig tellen – met SpaceX voorop – vrijwel elke week een lancering hebben, maakt wel dat de wetenschappers zich nu zorgen maken over de hoeveelheid gaten en de mogelijke schade die dat daardoor berokkend kan worden. Dan gaat het met name over het verstoren van GPS-signalen en radioverkeer.