Lancering ging goed, maar Starship ontploft bij eerste testvlucht

Wel is het de bedoeling dat Starship straks mensen gaat vervoeren. Deze kan het niet meer, maar een nieuwe variant moet na veel tests zorgen dat de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw voet zetten op de maan (of tenminste, nabij de maan worden gebracht, waar wordt overgestapt op een ander vehikel dat uiteindelijk richting het maanoppervlak gaat. Dat hoeft echter pas in 2025 te gebeuren, waardoor er genoeg tijd is voor SpaceX om de boel nog flink te testen.

Vanaf Boca Chica Texas werd het gevaarte gelanceerd. De lancering ging goed, er klonk veel gejuich, maar na vier minuten vliegen sloeg toch het noodlot toe. Aan de andere kant voelde dat niet zo, want er werd alsnog gejuicht: dit had het team ook wel verwacht, daarom was het ook een testvlucht. Er was dan ook niemand aan boord.

SpaceX

SpaceX schreef op Twitter dat het net voordat het moest scheiden van een ander onderdeel mis ging. Het was eigenlijk de bedoeling dat de vlucht 90 minuten zou duren voordat Starship in de zee plonste. Het idee achter dit 120 meter hoge hoogstandje is namelijk dat hij recyclebaar is. Je kunt hem nog een keer gebruiken. Uiteraard kan dat alleen als hij ook daadwerkelijk goed op zijn pootjes terechtkomt en dat was nu helaas niet het geval. De 33 Falcon Raptor-motoren van de Super Heavy zijn in rook opgegaan.Overigens zijn die ook niet alle 33 gebruikt, want dan zou de raket niet hebben kunnen doen wat het plan was: even een kleine 300 kilometer de lucht in, en dan terugkeren.

SpaceX gaat de data die is vergaard flink analyseren om te zorgen dat het bij de volgende test niet misgaat. Zoals je kunt zien op de lanceervideo in dit artikel heeft SpaceX gebruikgemaakt van hypermoderne materialen. Zelfs de camera’s aan boord laten haarscherp zien hoe het apparaat ervoor staat. Indrukwekkend om te zien, zeker omdat we gewend zijn dat we ruimte-apparatuur vooral in wat slechtere kwaliteit waarnemen.

De volgende testvlucht vindt plaats over een paar maanden, geeft SpaceX-hoofd Elon Musk aan op Twitter, waar hij ook eigenaar van is. Meer weten over Starship, lees dan hier verder.