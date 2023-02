Eerste ruimtevlucht Starship mogelijk in maart

Elon Musk heeft weer eens iets geroepen over de Starship testmissie. Die verlopen tot nu toe nog niet echt volgens planning. Maar, als de resterende tests succesvol verlopen, dan hoopt SpaceX Starship volgende maand – in maart dus – de ruimte in te sturen voor zijn eerste rondjes rond de aarde.

Starship moet uiteindelijk naar Mars

De monster raket is ontwikkeld om uiteindelijk mensen en vracht naar de maan en Mars te transporteren. Voordat het zover is, moet SpaceX eerst maar eens bewijzen dat Starship in staat is om een baantje rond de aarde te draaien.

Voor de testvlucht wordt Starship bovenop een Super Heavy raket, Booster 7, van SpaceX geplaatst. De lancering wordt uitgevoerd vanaf Starbase, de lanceerbasis van SpaceX in Texas. Nadat de Booster 7 raket zijn werk gedaan heeft, keert dien terug naar aarde. Starship zal vervolgens één rondje rond de aarde draaien om daarna bij Kauai, een van de eilanden bij Hawaï, in de Stille Oceaan te landen.