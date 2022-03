Waarom SpaceX geen nieuwe Crew Dragons meer maakt

Elon Musk is er klaar mee. Zijn ruimteorganisatie SpaceX maakt vanaf nu geen Crew Dragons meer. Het ruimtevaartuig van SpaceX wordt onder andere ingezet om astronauten naar het ISS te brengen, maar nu er vier Crew Dragons zijn, is dat wel genoeg om het vervoer naar het international space station te kunnen uitvoeren.

Crew Dragon Er wordt bij SpaceX nog wel gewerkt aan een Crew Dragon want de vierde is nog niet helemaal af, zegt SpaceX-topvrouw Gwynne Shotwell tegen Reuters. Alle vier de capsules blijven straks in gebruik. Ze zijn herbruikbaar, wat betekent dat ze niet in de ruimte achter blijven maar steeds terugkeren naar aarde voor weer een nieuwe lancering. Ook blijft het bedrijf onderdelen ontwikkelen, want uiteraard moeten de huidige Crew Dragons wel repareerbaar blijven. Na elke vlucht zijn er altijd wel onderdelen die moeten worden vervangen, al is het alleen al uit veiligheidsoverwegingen, waardoor de kennis over deze toestellen binnen SpaceX zeker niet achteruit moet gaan. Ook kan het zijn dat er snel nieuwe lanceringen volgen, waardoor er snel gerepareerd moet kunnen worden.

NASA en SpaceX Crew Dragon is speciaal gemaakt om astronauten naar het ISS te vervoeren. Dat doet SpaceX binnen het Commercial Crew Program van NASA en markeert één van de eerste samenwerkingen tussen de Amerikaanse overheidsruimtevaartorganisatie en een privaat bedrijf. Er zijn al vier keer astronauten via de Crew Dragon naar het ISS gebracht en er heeft zelfs wel eens een Crew Dragon over Nederland gevlogen. Volgende week komt daar alweer een vijfde keer bij, want dan gaan vier astronauten naar het ISS om daar tien dagen te verblijven. De vorige rit van een Crew Dragon werd door Netflix gevolgd en is te zien in de docu Countdown Inspiration4-mission. Hierbij werden in september meerdere mensen met Crew Dragon Resilience gelanceerd, om drie dagen in de ruimte te verblijven.

Ruimtetoerisme Dit was geen trip naar het International Space Station, maar ‘gewoon’ even naar de baan rond de aarde, waar de astronauten als ruimtetoeristen drie dagen hebben kunnen vertoeven. Dit was dus geen onderzoekstrip, maar puur (en duur) vermaak. Toch is het niet alleen vermaak, want SpaceX gebruikt de inkomsten van dit soort ruimtetoerisme om innovaties en toekomstige missies te betalen. SpaceX neemt niet helemaal afscheid van het bouwen van nieuwe Crew Dragons, want het zegt nooit nooit, maar voorlopig is het vierde ruimtevaartuig wel de laatste. De focus is nu sowieso op iets heel anders, namelijk de Starship-raket die straks moet helpen bij missies naar de maan en misschien zelfs naar Mars. Meer lezen over SpaceX? Lees dan 20 jaar SpaceX: je houdt ervan of je haat het.