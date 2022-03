​20 jaar SpaceX: je houdt ervan of je haat het

SpaceX viert zijn twintigste verjaardag. Hoewel we als ‘het grote publiek’ pas sinds een paar jaar echt veel te weten komen over het bedrijf, heeft het dus al een veel langere geschiedenis. SpaceX staat bij zijn verjaardag stil met een ultrasnelle recapvideo. Toch wordt niet alles wat het bedrijf doet even zeer gewaardeerd. SpaceX is dan ook typisch een organisatie die je compleet omarmt, of liever ver bij je vandaan houdt.

Elon Musk Eén van de grote drijvende krachten achter SpaceX, dat is ondernemer Elon Musk, die ooit ‘zijn’ Paypal verkocht voor een bedrag van 100 miljoen dollar. Hij is typisch een voorbeeld van iemand die je of geweldig vindt, of niet kan uitstaan. Hij jaagt met zijn uitgesproken mening regelmatig de wereld tegen hem in het harnas, maar tegelijkertijd zorgt hij er wel voor dat er veel innovatie kan plaatsvinden. Niet alleen met ‘zijn’ SpaceX, maar ook bij Tesla en Neuralink. Wat niet helpt bij zijn imago is dat hij een Tesla-auto in de ruimte schoot, wat door velen werd gezien als een enorm ijdele zet die bovendien onnodige ruimterommel veroorzaakt.

Samenwerkingen met NASA Hoewel NASA ook zo zijn bedenkingen heeft bij SpaceX (waarover later meer), is het tegelijkertijd een belangrijke partner van de ruimteorganisatie. SpaceX helpt onder andere om mensen en voorraden naar het Internationale Space Station te vervoeren. NASA heeft SpaceX hiervoor bewust gekozen als partner en voor zover bekend is die samenwerking een schot in de roos geweest. Ook in april gaat er weer een Crew Dragon van SpaceX richting het ISS met astronauten erin.

Ruimtetoerisme Hoewel Jeff Bezos met zijn Blue Origin en Richard Branson met zijn Virgin Galactic nog harder inzetten op ruimtetoerisme, is SpaceX hier ook niet bepaald vies van. In september 2021 werden er nog astronauten in de baan rond de aarde gebracht voor een paar dagen ruimtetoerisme. Hoewel het voor de rijken der aarde ongetwijfeld een onvergetelijke levenservaring is, is dit voor mensen zonder geld geen optie (tenzij ze door rijken worden uitgenodigd). Aan de andere kant kunnen de miljoenen die worden betaald voor zo’n reisje weer worden geïnvesteerd in research en development, en onderzoeken in de ruimte. Dat is positief, maar toch vormt ruimtetoerisme een grote dreiging. Terwijl we ons op aarde proberen te beperken tot de trein, omdat het vliegtuig zo vervuilend is, komt er bij de lancering van een gemiddelde SpaceX-raket gelijk aan 336.500 KG CO2 vrij. Kortom, als ruimtetoerisme flink toeneemt, dan is er straks helemaal geen leefbare aarde meer om naar terug te keren en moeten we wel naar Mars uitwijken.

Starlink-satellieten Hoewel iedereen er eerst niet echt een voorstelling van kon maken, heeft Starlink inmiddels zowel in Tonga als in Oekraïne bewezen enorm effectief te zijn. Mensen in nood zijn enorm gebaat bij een snelle internetverbinding en daar zorgt SpaceX-dependance Starlink voor. Echter is er ook kritiek: de satellieten zouden zodanig reflecteren dat ze verstorend zijn voor ruimtefoto’s. Er hangen er inmiddels zo’n 2.000, boven onze planeet. Dit is echter niet de grootste zorg van NASA waar het gaat om Starlink. De satellieten vormen namelijk ook een gevaar: de kans dat er iets of iemand tegenaanbotst wordt naarmate er meer satellieten boven ons cirkelen steeds groter. Ook groeit daarbij de aanwezigheid van ruimtepuin en als dat teveel is, dan kunnen we straks helemaal niet meer van de aarde af, omdat een lancering dan niet meer mogelijk is.

Voorloper in de privatisering van de ruimte Vroeger was de ruimte het speelveld van door overheden gesponsorde organisaties zoals NASA en ESA, maar inmiddels is het open voor private bedrijven. Dat is waarom Blue Origin nu werkt aan een ontwerp voor een nieuw International Space Station en waarom SpaceX met NASA werkt om mensen en goederen te vervoeren. SpaceX mag dan het bizar klinkende plan hebben om Mars te koloniseren, het is wel een bedrijf dat ervoor heeft gezorgd dat de ruimte niet langer alleen maar voor overheden is. Die vercommercialisering van de ruimte komt zeker met problemen en ethische vraagstukken, maar SpaceX zorgt er wel voor dat er meer innovatie kan plaatsvinden wat bijvoorbeeld NASA helpt om nog eerder antwoorden te krijgen op grote wetenschappelijke vraagstukken die mogelijk ook onze aarde kunnen helpen.

De voors en tegens van SpaceX Het is dus helemaal niet zo vreemd dat SpaceX zowel wordt gewaardeerd als gehaat: het bedrijf maakt enerzijds veel mogelijk wat eerder niet kon en kan zelfs noodhulp bieden, maar tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre we de ruimte mogen ‘claimen’ en hoe het zit met de uitstoot en of ruimtereizen niet duurzamer kan. Toch kunnen die ruimtereisjes waarvoor miljonairs veel dollars neertellen misschien juist worden geïnvesteerd om daar onderzoek naar te doen. Na twintig jaar SpaceX -en op een dramatische mail van Musk na, die vorig jaar beweerde dat SpaceX wel failliet kon gaan- lijkt het er vooralsnog op dat de mensen die van het ruimtebedrijf houden dat nog lang kunnen blijven doen. Nog twintig jaar? Wie weet hoe ver we dan zijn met het uiteindelijke plan van Elon en zijn team.