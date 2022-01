SpaceX wil elke week de ruimte in

Elon Musk staat algemeen bekend als een ambitieuze ondernemer die af en toe iets te snel gaat, te veel hooi op zijn vork neemt en dingen roept die hij later moet afzwakken of terugnemen. Zijn volgende ambitieuze doelstelling werd deze week onthuld tijdens een meeting van een NASA veiligheidspanel. Daarin werd namelijk geroepen dat SpaceX dit jaar maar liefst 52 ruimtevluchten wil uitvoeren. Gemiddeld één vlucht per week dus.

Record van 2021 verpletteren

Tijdens de meeting van NASA's Aerospace Safety Advisory Panel, met de voor dit nieuws heel toepasselijke afkorting ASAP, werd de bijzonder ambitieuze doelstelling van SpaceX besproken. Daarbij was vooral ook aandacht voor eventuele veiligheidsrisico’s die een dergelijk vol vluchtschema met zich mee kan brengen.

De grote vraag is natuurlijk of 52 ruimtevluchten in één jaar überhaupt haalbaar is. Vorig jaar was SpaceX van plan om 48 ruimtevluchten te lanceren. Dat werden er uiteindelijk 31 waarmee de ruimteorganisatie ver weg bleef van haar doelstelling. Echter, ook die 31 vluchten betekende een nieuw jaarrecord.

SpaceX is een belangrijke partner voor NASA op het gebied van de bemande ruimtevluchten. Het bedrijf vervoert NASA-astronauten en vracht van en naar het internationale ruimtestation met de Crew Dragon. Daarnaast ontwikkelt SpaceX momenteel een nieuwe generatie raketten, Starship, waarmee over enkele jaren weer astronauten naar de maan gebracht moeten worden in het kader van NASA's Artemis programma.