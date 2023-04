Starship van SpaceX beleeft morgen zijn eerste ruimtevlucht

SpaceX heeft toestemming om zijn Starship voor het eerst de ruimte in te lanceren. Dat gaat al snel gebeuren: morgen staat de lancering op het programma. Starship is de grootste raket die we ooit de ruimte in hebben gelanceerd. Het is een raket van maar liefst 120 meter hoog en 9 meter in diameter. Dit is de raket die uiteindelijk mensen naar Mars moet gaan brengen.

De lat ligt niet heel hoog: als de raket weet te vertrekken zonder te ontploffen, dan is men bij SpaceX al tevreden. Het gaat in deze eerste test vooral om data verzamelen: heel veel data verzamelen. Aan de andere kant zou dat wel het hele idee van Starship teniet doen: het is juist een raket die is gemaakt om opnieuw te worden gebruikt. Dat is aanzienlijk duurzamer dan alles een stille dood te laten sterven ergens in een oceaan (of, erger nog, ergens in de ruimte). Dat is heel wat anders dan het Space Launch System dat er afgelopen november voor zorgde dat de eerste Artemis-missie lukte. Het meeste van het SLS is niet meer na die ene lancering.

SpaceX heeft vele jaren in het ontwikkelen van deze superraket gestoken. Dit is de raket die geschiedenis moet gaan schrijven: mensen weer naar de Maan brengen, maar ook naar de rode planeet, Mars. Niet morgen, maar morgen staat wel de eerste testvlucht gepland, waarbij we kunnen zien of de knappe koppen van SpaceX echt geen enkel detail zijn vergeten en het gevaarte veilig en wel kan opstijgen (en terugkeren).

Kortom, grootse plannen voor deze kolos, maar dan moet ie eerst zijn billen van de grond zien te krijgen. De eerste testvlucht start vanaf de Starbase van SpaceX in Texas. De Super Heavy (het onderste deel), zal in de golf van Mexico landen, terwijl Starship zichzelf verder een weg baant naar de baan rond de aarde en uiteindelijk 235 kilometer hoog gaat om vervolgens na slechts anderhalf uur bij Kauai (Hawaii) in zee te duiken.

Starship moet een van de belangrijke vehikels voor de ruimtevaart worden die we ooit hebben gekend. Niet alleen vanwege het schrijven van geschiedenis door astronauten naar hun erg verre locaties te brengen, maar ook door satellieten te lanceren. Het wordt een vrachtschip en een ruimtevaartuig om mensen te vervoeren: heel divers dus. Het is ook de bedoeling dat de bekende DearMoon-missie met ruimtetoeristen met dit gevaarte wordt gelanceerd, maar het wordt nog gekker. Het is ook de bedoeling dat dit apparaat een voorbeeld wordt voor de luchtvaart op aarde: er wordt een passagiersvliegtuig-variant gemaakt van Starship, zodat je in 40 minuutjes van New York naar Tokio vliegt.

SpaceX Starbase

Hoe laat moet je morgen klaarzitten voor de lancering? We hebben de livestream alvast klaargezet bovenin dit artikel. Daar zal morgen om 14:00 uur Nederlandse tijd de lancering te zien zijn, als de weergoden SpaceX goedgezind zijn. Het lanceervenster is 2,5 uur: dat is de tijd die SpaceX heeft om het gevaarte te lanceren. Lukt het allemaal niet, dan is de lancering niet veel later: waarschijnlijk 18 of 19 april al. Immers staat deze raket, die net zo hoog is als de Erasmus MC in Rotterdam, al in de startblokken.

Hoewel dit echt een SpaceX-ding is, zullen andere ruimtevaartbedrijven zeker weten meekijken naar deze lancering. Niet alleen om van te leren, maar ook om te duimen: NASA wil immers Starship gebruiken om in 2025 de eerste vrouw en eerste zwarte mens op de maan te zetten. Wat SpaceX betreft doet het alsof de druk niet heel hoog ligt, maar reken maar dat er zeker wel veel afhangt van deze lancering. Morgen kunnen we het zien.