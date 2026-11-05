Websites hebben het moeilijk: ze zien hun traffic keihard afnemen en hoewel Google blijft beweren dat het echt allemaal wel meevalt met die AI, is er één ding heel duidelijk: die AI Overviews maken het voor websites aardig moeilijk. Tegelijkertijd is jezelf uit die AI Overviews houden misschien ook niet zo slim: if you can't beat them, join them? Eén van de manieren waarop je dat voor elkaar krijgt is het FAQ-blok.

FAQ-blok

Hoe slim kunstmatige intelligentie ook is: ook AI gaat er erg goed op dat dingen toch een beetje worden voorgekauwd. Dat is ook niet zo vreemd: hoe meer lange lappen tekst het door moet akkeren, des te groter is de kans op foutjes of verkeerd begrijpen wat er staat. Dat is ook waarom het FAQ-blok zo goed werkt voor Google's AI: het dient heel eenvoudig de juiste informatie op, want zo kan het AI het heel gestructureerd overnemen.

Niet elke website heeft een mogelijkheid om technisch een FAQ-blok in te bouwen, maar als het goed is doet een H2-kopje met veelgestelde vragen of FAQ ook al veel goed, zeker als dat volgt door een vraag-antwoordconstructie met bijvoorbeeld de vragen dikgedrukt. Door de informatie op zo'n makkelijk snackbare manier op te dienen, is het aantrekkelijker om het snel door te geven, en dat is uiteindelijk toch waar kunstmatige intelligentie op uit is.

Veelgestelde vragen

Google raadt mensen zelfs aan om onder elk artikel 3 tot 5 veelgestelde vragen toe te voegen met antwoorden. Op die manier kun je heel makkelijk veel informatie verspreiden die dan toch weer linkt naar jouw site. Al wordt er misschien niet zoveel op geklikt als je vroeger op Google meemaakte, het is wel een mooi bewijs van hoe belangrijk jouw website is. Hij zal daarmee misschien steeds vaker voorbijkomen en dan toch wat meer klikken krijgen dan wanneer dat niet het geval is.

Het beste is om te zorgen dat de FAQ die je in je artikel zet, nieuwe informatie bevat. Als het een soort herkauwen is van informatie die al in het artikel zelf staat, dan is het minder belangrijk, dan wanneer het meer unieke content is. Ook helpt het om niet onnodig mysterieus te doen: wees duidelijk, dan weten de bots ook beter wat ze met je informatie aan moeten. Mede daarom helpt het ook om een FAQ te maken met ja/nee-vragen, want daarop kun je heel duidelijk een ja of nee antwoorden en daarna verder uitweiden.

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