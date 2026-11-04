Het tijdperk van de AI-agent zou nu zijn begonnen, maar dat valt tegen. Uber laat AI bijvoorbeeld ritjes boeken, maar het blijkt dat bar weinig mensen er ook daadwerkelijk gebruik van maken. Er zijn pas 4 ritjes gereden die via een AI-agent zijn geboekt.

AI-agents

Wel schijnen AI-agents veelvuldig voor een andere dienst van Uber te worden ingezet, namelijk Uber Eats, waarmee je eten kunt bestellen en laten bezorgen. Dat werd al 500 keer gedaan. Hoewel, ook dat is een druppel op een gloeiende plaat: we hebben het hier dus in totaal over 504 transacties van de 320 miljoen transacties die Uber deed.

Het gaat hier om een tijdsbestek van een kwartaal: het derde kwartaal van 2026. Nu zijn AI-agents ook nog niet zo heel goed ingeburgerd, maar Uber staat het wel als een van de eerste platforms toe dat AI-agents bestellen. En in Amerika wordt er door mensen veel meer gebruikgemaakt van Uber, maar ook al wel van AI-agents. Denk aan Muse van Meta en Dots van OpenAI. In Europa loopt dat niet zo hard, wat niet alleen door de mentaliteit van de gemiddelde Europeaan komt, maar vooral door de regelgeving hier.

Uber

Uber-CEO Dara Khosrowshahi: "We hopen dat er meer tractie komt. We willen diensten aanbieden die op een prettige, eenvoudige manier toegankelijk zijn voor consumenten. We denken dat onze eigen directe diensten het prettigst en eenvoudigst zullen zijn, maar we gaan met deze externe partijen samenwerken. Het is simpelweg nog heel erg vroeg, en we willen ervoor zorgen dat we niet afhankelijk zijn van één enkele speler. Ik denk dat we er met het oog op de toekomst in dit landschap erg goed voor staan."

Het idee van AI-agents is in principe interessant. Dat allerlei taken die je normaal zelf doet en waar je misschien geen zin in hebt door een AI-agent kunnen worden gedaan. Medicijnen nabestellen, de kapper boeken, een restaurant uitzoeken en boeken, en dus ook een ride boeken om naar je evenement toe te gaan. Alleen moet je wel veel controle uit handen geven. Bovendien kan het soms duurder uitkomen dan wanneer je bijvoorbeeld zelf kijkt, en dat zou voor Nederlanders wel een ding kunnen zijn.

In ieder geval zien we het in Nederland nog niet veel, dat mensen echt fanatiek met AI-agents aan de slag zijn. Wel binnen bedrijven, daar schijnt het wel te worden gebruikt, maar niet echt privé. Dat kan nog wel gaan gebeuren, maar als het zelfs in Amerika nog maar zo mondjesmaat wordt gebruikt, dan zal het even duren voor we het ook hier echt fanatiek zullen doen. Zeker nadat AI-agents de afgelopen zomer slecht in het nieuws waren doordat ze uitbraken en bedrijven begonnen te hacken…