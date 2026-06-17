Stellantis, Wayve en Uber bundelen hun krachten voor de wereldwijde uitrol van Level 4-robotaxi's. De drie bedrijven kondigden vandaag een strategische samenwerking aan waarbij elk een eigen rol vervult: Stellantis levert de voertuigen, Wayve de AI-rijsoftware en Uber het mobiliteitplatform.

Sarfraz Maredia, Global Head of Autonomous Mobility & Delivery bij Uber: "Autonoom rijden succesvol opschalen betekent de juiste voertuigen, technologie en platform op een naadloze manier samenbrengen. Samen met Stellantis en Wayve kijken we ernaar uit om veilige, betrouwbare autonomie naar meer reizigers wereldwijd te brengen."

Drie puzzelstukken

De logica achter de samenwerking is helder. Commercieel autonoom rijden op schaal vereist drie ingrediënten die geen enkel bedrijf alleen heeft. Stellantis ontwerpt en produceert voertuigen op zijn zogenoemde L4-Ready Platforms - basis-architecturen met ingebouwde sensorsystemen en de veiligheidsredundantie die nodig is voor rijden zonder bestuurder.

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer bij Stellantis: "Deze samenwerking brengt ons dichter bij het leveren van slimmere, veiligere en efficiëntere mobiliteit voor onze klanten. Door onze L4-Ready Platforms, die van de grond af zijn ontworpen voor veilige en efficiënte rijden zonder bestuurder, te combineren met de adaptieve AI van Wayve en het wereldwijde netwerk van Uber, versnellen we de uitrol van autonome voertuigen die echt inspelen op de behoeften van klanten en naadloze mobiliteit op schaal mogelijk maken in het dagelijks leven."

Wayve levert de end-to-end AI-rijsoftware die voertuigen in staat stelt complexe omgevingen volledig autonoom te navigeren, zonder afhankelijk te zijn van gedetailleerde stadskaarten of regio-specifieke herconfiguraties.

Uber zorgt voor de demand-kant: via de Uber-app worden reizigers gekoppeld aan autonome ritten en schaalt het netwerk over markten heen. Voor reizigers betekent dit dat autonome ritten beschikbaar komen via het platform en de voertuigen die ze al kennen.

Voortbouwend op bestaande relaties

De samenwerking staat niet op zichzelf. Stellantis en Wayve sloten eerder al een L2++-akkoord voor hands-free rijondersteuning. Wayve en Uber zijn daarnaast al bezig met de uitrol van autonome ritten in Londen, Tokio en tien andere steden wereldwijd, startend dit jaar. De nieuwe driehoeksovereenkomst bouwt daar op voort en voegt productieschaal toe via Stellantis.

Kaity Fischer, VP of Commercial & Operations bij Wayve: "Deze samenwerking brengt drie leiders samen, elk met onze eigen sterke punten: de voertuigexpertise van Stellantis, het wereldwijde mobiliteitsplatform van Uber en de embodied AI van Wayve. Dit is wederom een duidelijk signaal dat de industrie convergeert rond de technologie van Wayve als de manier om autonoom rijden wereldwijd op te schalen, en we kijken ernaar uit om samen met Stellantis en Uber de belofte van autonomie te versnellen."

Europa, Noord-Amerika en verder

De bedrijven willen samen werken aan voertuigintegratie, testen, validatie en deployment, met als doel autonome mobiliteitsdiensten te brengen naar steden in Europa, Noord-Amerika en daarbuiten.

De samenwerking is vastgelegd in een niet-bindende Memorandum of Understanding (MoU) die het kader schetst voor toekomstige afspraken over technologie, licenties, productie en inkoop. Alle drie de partijen behouden de vrijheid om ook andere samenwerkingen op het gebied van autonoom rijden aan te gaan.