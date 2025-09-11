DeepRoute.ai laat in München zien dat autonoom rijden dichterbij is dan ooit

Wie deze week over de beursvloer van de IAA Mobility in München loopt, struikelt bijna over de elektrische primeurs. Toch weet ook DeepRoute.ai de aandacht te trekken. Het Chinese bedrijf presenteerde daar zijn IO 2.0-platform, een compleet systeem voor autonoom rijden dat volgens de makers al klaar is voor massaproductie.
Autonome auto’s worden vaak gepresenteerd alsof ze nog jaren op zich laten wachten. DeepRoute.ai probeert dat beeld te doorbreken. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 100.000 voertuigen met zijn technologie de weg op gestuurd en gebruikt die ervaring nu om het nieuwe systeem naar een breder publiek te brengen. “Ons platform combineert intelligentie met flexibiliteit en is klaar voor de Europese wegen,” aldus CEO Maxwell Zhou.
Wat IO 2.0 bijzonder maakt, is het Vision-Language-Action-model dat aan de basis staat. Simpel gezegd: de auto ziet wat er gebeurt, begrijpt de context en kiest een passende actie. Niet alleen het stoplicht herkennen dus, maar ook inschatten of de vrachtwagen die je zicht blokkeert misschien iets gevaarlijks verhult.
Daarmee gaat het verder dan de bekende rijhulpsystemen. Het platform legt bovendien uit hoe het beslissingen neemt, iets wat veel automobilisten gerust zal stellen.
Tijdens de presentatie benadrukte DeepRoute.ai dat veiligheid vooropstaat. Het systeem reageert proactief: eerder remmen bij onoverzichtelijke kruisingen, tijdig een alternatieve route voorstellen of simpelweg even gas loslaten waar een mens dat ook zou doen. Het voelt allemaal net wat natuurlijker en minder robotachtig.
Interessant voor autofabrikanten: het platform werkt zowel met LiDAR als met camera’s en kan draaien op verschillende soorten chips. Dat maakt het flexibel en toepasbaar in uiteenlopende modellen, van compacte stadsauto’s tot grotere SUV’s.
Dat DeepRoute.ai juist in München uitpakt, is geen toeval. Europa is op dit moment dé markt voor elektrische en slimme auto’s. Met IO 2.0 mikt het bedrijf op samenwerking met zowel Chinese merken die hier actief zijn, zoals smart, als gevestigde Europese en Japanse fabrikanten.
Wat je vooral voelt: autonoom rijden komt in een stroomversnelling. Waar sommige concurrenten voorzichtig blijven testen, laat DeepRoute.ai zien dat de stap naar de massa misschien sneller kan dan we dachten. Geen sciencefiction meer, maar technologie die straks gewoon in jouw volgende leaseauto kan zitten.