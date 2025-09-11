DeepRoute.ai laat in München zien dat autonoom rijden dichterbij is dan ooit

Wie deze week over de beursvloer van de IAA Mobility in München loopt, struikelt bijna over de elektrische primeurs. Toch weet ook DeepRoute.ai de aandacht te trekken. Het Chinese bedrijf presenteerde daar zijn IO 2.0-platform, een compleet systeem voor autonoom rijden dat volgens de makers al klaar is voor massaproductie.

Niet langer toekomstmuziek

Autonome auto’s worden vaak gepresenteerd alsof ze nog jaren op zich laten wachten. DeepRoute.ai probeert dat beeld te doorbreken. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 100.000 voertuigen met zijn technologie de weg op gestuurd en gebruikt die ervaring nu om het nieuwe systeem naar een breder publiek te brengen. “Ons platform combineert intelligentie met flexibiliteit en is klaar voor de Europese wegen,” aldus CEO Maxwell Zhou.

Slimmer denken en handelen

Wat IO 2.0 bijzonder maakt, is het Vision-Language-Action-model dat aan de basis staat. Simpel gezegd: de auto ziet wat er gebeurt, begrijpt de context en kiest een passende actie. Niet alleen het stoplicht herkennen dus, maar ook inschatten of de vrachtwagen die je zicht blokkeert misschien iets gevaarlijks verhult.

Daarmee gaat het verder dan de bekende rijhulpsystemen. Het platform legt bovendien uit hoe het beslissingen neemt, iets wat veel automobilisten gerust zal stellen.

Veiligheid in de praktijk

Tijdens de presentatie benadrukte DeepRoute.ai dat veiligheid vooropstaat. Het systeem reageert proactief: eerder remmen bij onoverzichtelijke kruisingen, tijdig een alternatieve route voorstellen of simpelweg even gas loslaten waar een mens dat ook zou doen. Het voelt allemaal net wat natuurlijker en minder robotachtig.