Nissan en Wayve bundelen krachten: Wordt Europa toch nog leider in autonoom rijden?

De Britse AI-start-up Wayve heeft zijn eerste officiële samenwerking met een autofabrikant binnen — en het is geen kleintje: Nissan. Vanaf 2027 zullen beide partijen samenwerken aan een nieuw, AI-gestuurd rijhulpsysteem dat de huidige generatie zelfrijdende technologie voorbij moet streven. Is dit het moment waarop Europa zich terugvecht in de race om autonoom rijden?

Een Europese benadering van autonomie

Waar de meeste headlines over autonoom rijden draaien om Tesla, Waymo of Cruise, kiest Wayve bewust voor een andere benadering. De Britse start-up ontwikkelt ‘embodied AI’ die, net als een menselijke bestuurder, leert van de wereld via camera’s, sensoren en echte rijervaringen — in plaats van te vertrouwen op dure HD-kaarten of uitsluitend lidar.

Wayve’s technologie is softwaregedreven, hardware-onafhankelijk én schaalbaar. En dat maakt het voor autofabrikanten als Nissan aantrekkelijk.

ProPILOT + AI = nieuwe generatie ADAS

De samenwerking met Nissan betekent concreet dat Wayve’s AI-software geïntegreerd zal worden in de volgende generatie van Nissan’s ProPILOT Advanced Driver Assist System. Deze zal vanaf 2027 in meerdere modellen beschikbaar zijn, beginnend met voertuigen voor de Japanse markt.

In tegenstelling tot veel bestaande ADAS-oplossingen, wil deze nieuwe versie:

Realtime leren van rijgedrag;

Zelfstandig complexe scenario’s inschatten;

Data delen en leren van andere voertuigen op de weg.

Een zelfrijdend systeem dat dus niet enkel handelt volgens vooraf ingeprogrammeerde regels, maar zich continu aanpast aan nieuwe situaties.

Level 2 en 3: realistisch en bereikbaar

Hoewel volledig autonoom rijden (Level 5) nog ver weg lijkt, richt de samenwerking zich op Level 2 en 3 autonomie. Daarbij behoudt de bestuurder nog altijd de controle, maar kan de auto zelfstandig sturen, remmen en accelereren in bepaalde omstandigheden — zoals snelwegen of stadsverkeer met lage snelheid.

Dit sluit aan bij de Europese regelgeving die inzet op geleidelijke adoptie met maximale veiligheid.

Een breekpunt in de AI-autostrategie?

Wayve heeft in het verleden al testpartners gehad, maar Nissan is de eerste grote OEM (original equipment manufacturer) die zich echt committeert aan commerciële uitrol. Dit zou weleens het kantelpunt kunnen zijn waarop Europa haar eigen koers in autonome mobiliteit definieert — eentje waarin:

Open samenwerking met AI-bedrijven centraal staat;

Autonomie niet wordt geleid door techreuzen uit de VS of China;

Regulering en veiligheid hand in hand gaan met innovatie.

De auto van de toekomst wordt niet alleen elektrisch, maar ook intelligent — en die intelligentie zou zomaar eens uit Europa kunnen komen.