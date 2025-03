Zorgen zelfrijdende auto’s voor minder ongelukken dan auto’s met chauffeur?

Geen brokkenpiloten

Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat we vaker horen over Waymo-ongelukken, want de vloot wordt steeds verder uitgebreid. Momenteel rijden er meer dan 300 auto’s in San Francisco, maar dat zal de komende tijd waarschijnlijk flink groeien. Ook omdat Waymo verplicht is om alle crashes te melden, waar menselijke chauffeurs dat zeker niet altijd doen. Het blijkt in ieder geval dat de auto’s veiliger rijden dan mensen en dat er in een jaar tijd maar een crash is (waarbij de airbag eraan te pas kwam) die aan Waymo lag. 34 overige crashes dat jaar waren allemaal de schuld van een ander.

De inschatting is dat waar Waymo in een bepaald gebied 13 ongelukken had waarbij de airbag eruit kwam, mensen 78 ongelukken zouden hebben van dat kaliber. We zijn benieuwd of dat straks ook voor de robotaxi’s van Tesla geldt, want daarmee starten de tests waarschijnlijk al vrij binnenkort. In Nederland zal het nog veel langer duren voordat we van zelfrijdende taxi’s gebruik kunnen maken: onze wegen zijn vaak veel drukker en minder groot opgezet.

Bovendien innoveren we als land veel te weinig op dit gebied. Nu hebben we ook weinig grote automakers in ons land, wat niet helpt, maar de overheid biedt bijvoorbeeld pas vanaf 2027 echt een goede plek om autonoom rijden te testen. En dan zijn we alleen nog in de testfase: nog lang niet bij een uiteindelijke uitrol van zelfrijdende auto’s. Ook zijn we niet bekend met bedrijven die Nederland hoog op de lijst hebben om hun zelfrijdende taxi’s te laten debuteren. We houden onze ogen dus voorlopig gericht op andere Europese landen voor innovaties op dit gebied, en op de Verenigde Staten, waar met dit crashnieuws in ieder geval een positief geluid klinkt.