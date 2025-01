Tesla lanceert zelfrijdende auto’s in juni in deze stad

Full Self-Driving

Elon Musk drukt zijn investeerders nog eens op het hart dat het geen verre, mythische optie is, maar dat het letterlijk, vijf a zes maanden zal duren voordat het realiteit wordt. Inmiddels hebben Tesla-klanten in hun auto’s zelf ook al volop gebruikgemaakt van de Full Self-Driving-mogelijkheid, waarbij ze wel zelf een oogje in het zeil houden. Hiermee zou al bijna meer dan 5 miljard kilometer zijn gereden.

Toch is de stap naar volledig autonoom wel een grote: in tegenstelling tot Waymo’s die voorzien zijn van grote sensoren en extra’s, vertrouwt Tesla alleen op de camera’s om de Tesla de situatie te laten begrijpen. Lidar wordt bijvoorbeeld niet gebruikt, waardoor sommige mensen bang zijn dat de auto’s onvoldoende diepte-perceptie hebben. Ook zou het niet transparant genoeg zijn over de veiligheidsresultaten.

Daarnaast merken mensen die hun Tesla in de Full Self Driving-modus gebruiken dat de auto moeite heeft met een laaghangende zon en een nat wegdek. Iets waar je als automobilist ook last van hebt, maar je kunt de klep naar beneden doen en een zonnebril dragen. We zijn dus erg nieuwsgierig hoe dat straks allemaal gaat in de Texaanse stad. En wanneer dit uitbreidt naar meerdere steden. Musk denkt dat dat later dit jaar gaat gebeuren en wel in Californië met zijn Cybercab.

In Nederland zijn we daar nog lang niet. In 2027 worden er nieuwe tests gepland met autonome auto’s, maar dat is maar op een heel klein stukje weg. Wat dat betreft doen we het rustig aan in ons drukke land, en dat is helemaal niet zo erg: laat bijvoorbeeld eerst de Duitsers met al hun bekende automerken maar bekijken wat mogelijk is, als er ral zulke ambities zijn.