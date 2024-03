Deze zelfrijdende auto kan ook autonoom driften

Een auto die uit zichzelf kan rijden en beslissingen neemt op de weg is tegenwoordig al niet eens meer zo bijzonder, maar eentje die daarbij ook nog kan driften, zeker wel. Geely toont een testauto die zich goed staande houdt in de sneeuw en daarbij dus ook nog eens voor drift-actie kan zorgen. Zonder dat er een mens op afstand bestuurt, gewoon helemaal uit zichzelf.

Driftende auto

In een video is te zien hoe de auto zijn kunsten vertoond, maar dat is niet alleen met als doel om viral te gaan. Het is ook om het nieuwe AI-autoplatform van Geely te tonen. Dat moet binnenkort aan gewone commerciële auto's worden toegevoegd. Geely is onder andere verantwoordelijk voor de auto's van Volvo. De video is te zien op Weibo.

Er wordt gebruikgemaakt van technologie waarbij er een elektronisch systeem is tussen het stuurwiel en de wielen. Normaliter is dat mechanisch, maar door het elektrisch te maken reageert het veel sneller en kan de auto dus snel een andere richting op. Erg handig bij het driften.