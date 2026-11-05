Google Chrome heeft al jaren de reputatie een enorme geheugenvreter te zijn. Open een paar tabbladen, start een video en voor je het weet gebruikt je browser meerdere gigabytes aan RAM. Maar waarom heeft Chrome eigenlijk zoveel werkgeheugen nodig? En misschien nog belangrijker: is dat wel zo'n groot probleem als we denken?

Iedereen die regelmatig met Google Chrome werkt , kent het verschijnsel. Je hebt een aantal websites geopend, misschien ergens een YouTube-video gepauzeerd en ondertussen staan er nog wat tabbladen open die je later wilt lezen. Je computer begint wat trager te reageren en wanneer je Taakbeheer opent, zie je Chrome bovenaan het lijstje met geheugenvreters staan.

Het lijkt misschien alsof Google zijn browser niet efficiënt genoeg heeft gebouwd. Toch ligt het iets genuanceerder. Chrome gebruikt namelijk bewust relatief veel werkgeheugen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop moderne websites functioneren en hoe browsers tegenwoordig zijn ontworpen. Bovendien is het gebruik van veel RAM niet per definitie iets slechts.

Chrome blijft veruit de populairste browser ter wereld

Ondanks alle kritiek op het geheugengebruik is Google Chrome nog altijd met afstand de populairste browser ter wereld. Volgens cijfers van StatCounter had Chrome in september 2026 een wereldwijd marktaandeel van ongeveer 66 procent. Dat betekent dat ongeveer twee derde van alle gemeten webpaginaweergaven afkomstig is van Chrome.

De concurrentie volgt op grote afstand. Apple's Safari staat met ongeveer 18 procent op de tweede plaats, gevolgd door Microsoft Edge met zo'n 6 procent. Firefox, Samsung Internet en Opera hebben ieder een marktaandeel van slechts enkele procenten.

Opvallend is dat Chrome ondanks zijn dominante positie het afgelopen jaar wel iets aan marktaandeel heeft verloren. In september 2025 lag dat nog rond de 72 procent. Toch lijkt de browser voorlopig weinig te vrezen van de concurrentie. En juist omdat Chrome zo ontzettend veel wordt gebruikt, zijn verbeteringen in het geheugengebruik voor een enorme groep internetgebruikers interessant.

Bron: StatCounter Global Stats, wereldwijd browsergebruik op alle apparaten, september 2025 tot en met september 2026.

Websites zijn tegenwoordig complete applicaties

Vroeger bestond een website voornamelijk uit tekst, een paar afbeeldingen en misschien een eenvoudige animatie. Tegenwoordig zijn websites complete applicaties geworden. Denk aan Gmail, Google Docs, WhatsApp Web, YouTube en allerlei online AI-tools. Ze voeren voortdurend processen uit, verwerken gegevens en houden verbindingen met servers actief. Al die functionaliteit vraagt om geheugen. Bovendien verwachten we dat websites direct reageren wanneer we tussen tabbladen wisselen. Niemand wil iedere keer enkele seconden wachten voordat een eerder geopende pagina weer beschikbaar is.

Chrome probeert die ervaring zo soepel mogelijk te maken door gegevens en processen in het werkgeheugen te bewaren. En hoe meer tabbladen, extensies en webapplicaties je gebruikt, hoe groter dat geheugengebruik kan worden. Dat verklaart waarom Chrome op een drukke werkdag zomaar meerdere gigabytes aan RAM kan gebruiken.

Waarom Chrome bewust zoveel RAM gebruikt

Een belangrijke reden voor het relatief hoge geheugengebruik is de architectuur van Chrome. De browser werkt met meerdere afzonderlijke processen. Websites, extensies en verschillende onderdelen van de browser kunnen daardoor onafhankelijk van elkaar functioneren. Dat kost extra geheugen, maar levert tegelijkertijd belangrijke voordelen op. Stel dat je twintig tabbladen hebt geopend en één website loopt volledig vast. Vroeger kon zo'n probleem ervoor zorgen dat je complete browser crashte. Tegenwoordig blijft de schade meestal beperkt tot het betreffende tabblad of proces. Je andere websites blijven gewoon beschikbaar.

Die scheiding heeft bovendien een belangrijke beveiligingsfunctie. Chrome gebruikt onder andere sandboxing om websites van elkaar en van gevoelige onderdelen van je computer af te schermen. Daardoor wordt het voor kwaadaardige websites moeilijker om toegang te krijgen tot gegevens uit andere tabbladen of processen. Overigens krijgt niet ieder tabblad automatisch een volledig eigen proces. Chrome kan processen delen of juist extra processen gebruiken, afhankelijk van de websites en de beveiligingsarchitectuur. Het hogere geheugengebruik is dus deels een bewuste afweging tussen prestaties, stabiliteit en veiligheid.

Veel RAM gebruiken is niet automatisch slecht

Er bestaat een hardnekkig misverstand dat een computer het beste functioneert wanneer zo weinig mogelijk werkgeheugen wordt gebruikt. Maar RAM is er juist om gegevens snel beschikbaar te houden. Ongebruikt werkgeheugen levert op zichzelf geen prestatievoordeel op. Wanneer je computer voldoende geheugen heeft, hoeft het helemaal geen probleem te zijn dat Chrome daar een flink deel van gebruikt. Het besturingssysteem verdeelt het beschikbare geheugen over actieve programma's en kan waar nodig geheugen vrijmaken.

Het wordt pas vervelend wanneer er onvoldoende geheugen overblijft voor andere toepassingen. Je computer kan dan gegevens tijdelijk naar de SSD of harde schijf verplaatsen. Dat is aanzienlijk langzamer dan rechtstreeks vanuit RAM werken, waardoor programma's minder soepel reageren. Vooral op laptops met 8 GB werkgeheugen kan dat merkbaar worden wanneer je naast Chrome ook programma's als Photoshop, Teams of andere zware toepassingen gebruikt. Met 16 GB of meer heb je doorgaans meer speelruimte, al blijft het natuurlijk afhankelijk van wat je allemaal tegelijkertijd doet.

De hoeveelheid geheugen die Chrome gebruikt, vertelt dus niet het hele verhaal. Veel belangrijker is of je computer daadwerkelijk trager wordt.

Zo ontdek je welke tabbladen het meeste geheugen gebruiken

Wat veel mensen niet weten, is dat Chrome een eigen Taakbeheer heeft. Daarmee kun je precies bekijken welke websites, extensies en processen verantwoordelijk zijn voor het geheugengebruik. Op Windows kun je dit openen met de toetsencombinatie Shift + Esc. Je kunt het ook via het menu van Chrome openen, onder Meer hulpprogramma's en vervolgens Taakbeheer.

Vervolgens verschijnt een overzicht van de actieve processen, inclusief hun geheugengebruik. Zo ontdek je bijvoorbeeld dat een bepaalde website honderden megabytes gebruikt of dat een extensie opvallend veel geheugen opeist. Chrome heeft daarnaast een functie waarmee je het geheugengebruik van afzonderlijke tabbladen kunt bekijken door met je muis over een tabblad te bewegen.

Dat is vooral handig wanneer Chrome na verloop van tijd steeds trager wordt. Soms is namelijk sprake van een geheugenlek. Daarbij blijft een website of extensie geheugen gebruiken zonder dat dit op de juiste manier wordt vrijgegeven. Door het betreffende proces te beëindigen, een tabblad opnieuw te laden of een problematische extensie uit te schakelen, kun je het probleem vaak oplossen.

Chrome heeft zelf een oplossing: Geheugenbesparing

Google heeft de afgelopen jaren verschillende functies toegevoegd om het geheugengebruik van Chrome te beperken. Een van de belangrijkste is Geheugenbesparing, ook bekend als Memory Saver. Deze functie zorgt ervoor dat tabbladen die je langere tijd niet gebruikt tijdelijk worden gedeactiveerd. Het geheugen dat ze bezet hielden, komt daardoor beschikbaar voor andere tabbladen en programma's. Wanneer je terugkeert naar zo'n tabblad, wordt de website opnieuw actief. Dat kan betekenen dat de pagina opnieuw moet laden.

Je vindt deze functie via Instellingen > Prestaties > Geheugenbesparing. Afhankelijk van je Chrome-versie kun je ook kiezen hoe agressief de browser ongebruikte tabbladen moet deactiveren.

Daarnaast kun je uitzonderingen instellen voor websites die altijd actief moeten blijven. Dat is bijvoorbeeld handig voor bepaalde webapplicaties of websites waarop je achtergrondprocessen wilt laten doorlopen. Het is een eenvoudige instelling die vooral op computers met een beperkte hoeveelheid werkgeheugen een merkbaar verschil kan maken.

Helpt overstappen naar Edge of Firefox?

Chrome is natuurlijk niet de enige browser die veel werkgeheugen gebruikt. Microsoft Edge draait op dezelfde Chromium-technologie en maakt gebruik van een vergelijkbare architectuur. Microsoft heeft wel eigen optimalisaties toegevoegd, waaronder slapende tabbladen die het geheugengebruik kunnen beperken. Firefox gebruikt een andere browserengine en een eigen procesarchitectuur. Ook Firefox kan ongebruikte tabbladen ontladen wanneer het beschikbare geheugen onder druk komt te staan.

Welke browser uiteindelijk het zuinigst is, hangt sterk af van de websites die je bezoekt, het aantal geopende tabbladen, je extensies en de computer waarop je werkt. Een browser die bij tien eenvoudige websites weinig geheugen gebruikt, hoeft bij tien zware webapplicaties niet automatisch de beste prestaties te leveren. Overstappen naar een andere browser kan dus helpen, maar verwacht geen wonderen. Moderne websites hebben nu eenmaal behoorlijk wat geheugen nodig. Bovendien bieden vrijwel alle moderne browsers vergelijkbare technieken om websites van elkaar te isoleren en de veiligheid te verbeteren.

Wanneer moet je je zorgen maken?

Het feit dat Chrome meerdere gigabytes aan werkgeheugen gebruikt, is op zichzelf geen reden tot paniek. Zeker wanneer je veel tabbladen hebt geopend, kan dat heel normaal zijn. Een browser die beschikbaar geheugen benut om websites sneller te laten reageren, doet in principe precies waarvoor dat geheugen bedoeld is. Er zijn wel signalen waarop je moet letten. Bijvoorbeeld wanneer je browser steeds trager wordt, tabbladen regelmatig crashen of het geheugengebruik voortdurend blijft oplopen zonder duidelijke reden. Ook wanneer andere programma's merkbaar langzamer worden zodra Chrome actief is, kan het verstandig zijn om het geheugengebruik eens nader te bekijken.

In dat geval is het slim om eerst de ingebouwde Taakbeheer-functie te gebruiken. Controleer vervolgens welke extensies je hebt geïnstalleerd, schakel Geheugenbesparing in en zorg dat Chrome is bijgewerkt. En soms is de eenvoudigste oplossing nog altijd de beste: sluit je browser volledig af en start hem opnieuw.

De conclusie is eigenlijk vrij simpel. Chrome gebruikt niet zomaar veel RAM omdat Google zijn browser slecht heeft geoptimaliseerd. Een aanzienlijk deel van dat geheugengebruik is juist bedoeld om websites sneller, stabieler en veiliger te laten functioneren. Natuurlijk valt er altijd iets te verbeteren, maar zolang je computer soepel blijft draaien, hoef je je over dat hoge geheugengebruik meestal weinig zorgen te maken. Misschien moeten we dus wat minder naar die indrukwekkende hoeveelheid gigabytes in Taakbeheer kijken en wat vaker naar hoe onze computer daadwerkelijk presteert.

Veelgestelde vragen over het geheugengebruik van Chrome

Waarom gebruikt Chrome zoveel werkgeheugen?

Chrome verdeelt websites, extensies en browserfuncties over meerdere processen. Dat vraagt extra RAM, maar helpt de browser stabiel en veilig te houden. Ook zware websites en veel geopende tabbladen verhogen het geheugengebruik.

Is veel RAM-gebruik door Chrome een probleem?

Niet zolang je computer soepel blijft werken. Het wordt pas een probleem als andere programma’s vertragen, tabbladen vastlopen of je computer onvoldoende geheugen overhoudt.

Hoe zorg je dat Chrome minder geheugen gebruikt?

Sluit overbodige tabbladen, verwijder ongebruikte extensies en schakel Geheugenbesparing in. Deze functie maakt geheugen vrij door ongebruikte tabbladen tijdelijk te deactiveren.

Hoe zie je welke tabbladen veel geheugen gebruiken?

Open het ingebouwde Taakbeheer via het Chrome-menu bij Meer hulpprogramma’s. Op Windows kan dat ook met Shift + Esc. Je ziet daar hoeveel geheugen websites en extensies gebruiken.

Gebruikt een andere browser minder RAM?

Dat kan, maar het hangt af van je websites, extensies en instellingen. Edge en Firefox hebben ook geheugenbesparende functies. Overstappen levert daarom niet automatisch een lager geheugengebruik op.