​De voordelen en nadelen van Microsoft Edge

Microsoft is dit jaar druk doende met het pushen van de Microsoft Edge-browser naar zijn gebruikers en dat zal zeker met de komst van Windows 11 in oktober alleen nog maar erger worden. Is die Edge-browser zoveel minder dan Chrome, of moet je er simpelweg even aan wennen? Dit zijn de voordelen en de nadelen van Microsoft Edge.

Voordeel: de browser gebruikt minder geheugen Over het algemeen zijn Microsoft Edge en Google Chrome redelijk aan elkaar gewaagd. Ze zijn allebei erg snel in de basis en bieden ongeveer dezelfde browser-ervaring. Toch zijn er dingen die Microsoft Edge beter doet, namelijk het geheugengebruik. Edge schijnt ongeveer de helft van het geheugen te gebruiken dat Chrome nodig heeft. Een beetje gênant, want Chrome was altijd bekend als een lichte browser.

Nadeel: aanzienlijk minder extensies Chrome staat erom bekend dat er voor elke irritatie en activiteit wel een extensie bestaat. Tijdens de release van de nieuwe Star Wars-film kon je zelfs zorgen dat alle informatie over Star Wars werd veranderd in kattenfoto’s, speciaal om je niet te spoilen. Er zijn bizarre extensies en vooral veel heel handige. Die heeft Edge ook, maar lang niet zoveel. Je kunt wel extensies uit de Chrome-winkel gebruiken, maar dat moet je dan wel handmatig instellen. Waarschijnlijk wordt het aantal extensies ook binnen Edge steeds meer, maar zolang ontwikkelaars weten dat het via Chrome ook wel lukt, zijn ze misschien minder geneigd om ook naar Edge te gaan. Voordeel: in één keer een groep pagina’s opslaan Het is eigenlijk vreemd dat Chrome het niet op dezelfde manier aanbiedt, maar Edge kan in één keer een groep maken van verschillende webpagina’s. Je kunt ze ook een naam geven, zodat je in één keer een hele groep tabbladen kunt openen. Erg handig als je bijvoorbeeld je laptop voor zakelijk en privé gebruikt, want je kunt dan een zakelijke groep maken en eentje met al je favoriete persoonlijke pagina’s.

Nadeel: het kan niet zoveel synchroniseren Je kunt binnen Chrome echt vanalles synchroniseren, zodat je op elk systeem dat je gebruikt dezelfde ervaring hebt, maar vooral dezelfde extensies kunt gebruiken en je nergens je wachtwoorden die je hebt opgeslagen hoeft in te vullen. Edge moet waarschijnlijk uiteindelijk ook zo goed synchroniseren, maar op dit moment zijn deze opties nog iets meer begrensd dan in de browser van Google. In het verlengde daarvan is Chrome ook op meer verschillende platforms te gebruiken, terwijl Edge daarin nog een beetje zijn weg moet vinden. Aan de andere kant maakt Microsoft daarin wel voortgang: deze maand werd duidelijk dat Edge op Linux stabiel is. Voordeel: een betere toegankelijkheid Edge heeft meerdere mogelijkheden die de browser beter toegankelijk maken voor mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met hun zicht. Zo is er een Read Aloud-functie waarmee de browser alles aan je voorleest dat er op een webpagina staat. Het bijzondere is dat het niet wordt opgelezen alsof je naar een robot luistert, maar juist vrij natuurlijk. Nadeel: het pushen van betalingsuitstel Microsoft Edge is de laatste dagen veelal in het nieuws omdat het in ieder geval in de Verenigde Staten erg fanatiek is in het aanbieden van Zip. Zip is een dienst waarmee je je betaling kunt uitstellen. Deze koop nu, betaal later-mogelijkheid haalt de woede op de hals van gebruikers, omdat het ten eerste geen gratis platform is. Het kost 1 dollar voor elke betaling die je doet: je moet het geld in vier betalingen binnen zes weken voldoen, dus je bent er sowieso 4 dollar aan kwijt. Dat is niet het enige vervelende: zo zou deze bloatware het browsen flink afremmen. Of Microsoft hier nog iets aan gaat doen, is onbekend, wel staat het winkels toe contact op te nemen wanneer ze geen Zip op hun betalingspagina willen laten tonen.



Voordeel: de beveiliging zou beter op orde zijn Google staat bekend als het bedrijf dat het niet te nauw neemt met de privacy van zijn gebruikers en zeker als het om data gaat is het één van de machtigsten der aarde. Microsoft heeft het wat dat betreft slim aangepakt met Edge, want het biedt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op je privacy. Edge kan trackers van sites blokkeren, ongeacht of je die site ooit hebt bezocht. Je hebt ook meerdere niveaus van tracking waaruit je kunt kiezen, net als dat je zelf kunt instellen hoeveel persoonlijke informatie sites over je mogen weten. Het beste hierbij is dat Microsoft zorgt dat je geen moeite hoeft te doen om die functies te zoeken: ze zijn veel minder verstopt dan binnen Chrome. Microsoft Edge Edge is nog een vrij nieuwe browser en we moeten Microsoft dan ook de tijd gunnen om het beter te maken. Toch is er al veel om van te houden, zeker waar het gaat om hoeveel de browser vraagt van je geheugen en hoe open het is over privacy, al is ook daar uiteraard altijd ruimte voor verbetering. Nu er straks steeds meer systemen overstappen op Windows 12 is de verwachting dat ook meer mensen die Edge-browser proberen en gaan gebruiken, dus dan is het goed om te weten wat je er al dan niet van mag verwachten.