​Edge-browser van Microsoft wordt sneller door pauze tabbladen

Multitasken proberen we allemaal, maar je kunt toch echt maar op één tabblad tegelijk werken. Hoeveel tabjes er ook openstaan, je focus kan er maar op één tegelijk zijn. Dat betekent dat alle tabbladen die niet zichtbaar zijn, het best wat rustiger aan mogen doen. Dat geeft je computer weer ruimte om zich op andere dingen te focussen. Microsoft implementeert nu een update waardoor niet-gebruikte tabbladen even met pauze mogen.

Sleeping Tabs in Edge Het is niks nieuws wat Microsoft doet, want andere browsers zijn ook bezig te zorgen dat de tabbladen zo min mogelijk verbruik hebben. Tijdens ontwikkelaarsconferentie Build 2021 heeft Microsoft echter uitgelegd hoe het dat wil gaan doen. Het introduceert hierop Sleeping Tabs, waarmee je vanaf volgende week (als je tenminste versie 91 van Microsoft Edge hebt) als het goed is een snellere Edge-browser hebt. Dat komt omdat de tabbladen die worden gebruikt de prioriteit krijgen boven de tabbladen waar niets mee wordt gedaan. Die hoeven dan niet meer volop het hele circus op een pagina te laden, maar pas als ze worden aangeklikt. De update komt met meer aanpassingen, waar Microsoft niet al te uitgebreid over heeft gesproken. In ieder geval zou Edge in totaal wel 29 tot 41 procent sneller moeten opstarten dan je gewend bent. Microsoft is overtuigd dat Edge hierdoor de browser met de beste prestaties wordt binnen Windows 10. Laten we hopen dat dat klopt, want binnenkort hebben we geen Internet Explorer meer om op terug te vallen. Mocht het echter niet bevallen, dan kun je ook binnen Windows altijd andere browsers gebruiken, zoals Chrome of Firefox.

Microsoft Windows De Build-conferentie duurt nog tot 27 mei en er worden nog meer aankondigingen verwacht. Sowieso is Microsoft al volop een nieuwe generatie Windows aan het teasen. Het zou er helemaal anders en veel moderner uit gaan zien, er komt een nieuwe winkel in en er zou zelfs ruimte zijn voor meer apps van derde partijen. Het is echter niet het plan van Microsoft om een dezer dagen aankondigingen te doen over het vernieuwde besturingssysteem. In ieder geval moet het een nieuwe generatie Windows zijn die beter wordt voor ontwikkelaars en creatieven. Hopelijk horen we er in juni meer over, maar tot die tijd kunnen we vanaf volgende week in ieder geval sneller met Edge werken. Beeldbron: kaboompics