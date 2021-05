Het is over met de oude Windows-iconen

Of het stopt met het gebruiken van de floppy, dat valt te betwijfelen, maar zeker is wel dat de iconen uit het Windows 95-tijdperk zullen verdwijnen. Niet al te lang geleden is Microsoft al aan het refreshen geslagen wat betreft de iconen voor de prullenbak, disk drive, mappen en File Explorer, maar het belooft nu wat rigoureuzer te werk te gaan.

We grappen er wel eens over hoe nieuwe generaties geen idee hebben wat ze aanklikken als ze iets willen opslaan. Een floppy (oftewel diskette) kennen zij immers helemaal niet. Tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld Microsoft Office-applicaties nu zo gemaakt dat ze automatisch opslaan in de cloud, waardoor ze het hele knopje eigenlijk niet eens hoeven te kennen. Kortom, er is veel veranderd binnen Windows en Microsoft wil graag met zijn tijd meegaan.

Terwijl Microsoft volop bezig is met updates van Windows 10 om bijvoorbeeld Adobe Flash voorgoed te verwijderen, zal het in een grote aankomende update vooral focussen op het ontwerp van bepaalde zaken. In het bijzonder de icoontjes, die het Windows 95-tijdperk al veel lang hebben overleefd.

Afbeelding van Windows Latest. (Nieuw is links, oud is rechts)





Weg met Windows 95

De website Windows Latest ontdekte dat er nieuwe iconen komen voor bijvoorbeeld geheugen, slaapmodus, netwerken en… daar is ie dan toch: de floppy. Geen zorgen als je nostalgisch bent ingesteld, want hoewel het ontwerp net even strakker wordt, is de diskette nog steeds deel van de iconen. Dit alles is overigens deel van een grotere restyle van Windows 10 (die Sun Valley wordt genoemd). Het is dan ook nog even wachten tot al die aanpassingen er zijn: de update wordt pas verwacht in oktober.

De systeemiconen voor Windows 10 zijn in ieder geval flitsend, dus als die een voorbode zijn voor de rest van de visuele vernieuwing van het besturingssysteem, dan zit dat wel goed. Als je tenminste van ronde hoeken houdt, want die spelen een grote rol in de nieuwe visuele stijl van Windows 10.





Beeldbron: Firmbee