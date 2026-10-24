Iedereen kent wel die hysterische menukaarten of eventflyers die met AI zijn gemaakt. Ze zijn niet per se lelijk, ze voelen gewoon een beetje zielloos. Maar er zijn natuurlijk ook veel situaties waarin je niet per se snel ziet of iets AI is. En wat als je het gewoon even niet zo zeker weet? Niks om je voor te schamen: AI wordt steeds beter. Met deze tips kun je wellicht toch snel ontdekken of een afbeelding met AI is gemaakt.

Gekke logo’s

De belangrijkste tip die we je kunnen geven als het gaat om AI-afbeeldingen, dat is om niet alleen naar het onderwerp te kijken van de foto , maar juist ook naar alles eromheen. Vaak geeft dat al snel van alles weg. Denk om rare teksten en logo’s in de achtergrond. Letters die een soort wartaal uitslaan of zelfs lijken op Griekse of Russische letters bijvoorbeeld.

Chaos in de achtergrond

Ook kun je letten op de chaos in de achtergrond: daar zie je soms ook dat mensen zomaar ophouden te bestaan, ergens in de lucht zweven of is het simpelweg een grote opeenhoping van dingen die helemaal niet op die manier opeengehoopt kunnen zijn.

Vingervlug met AI gemaakt

Daarna kun je wel naar het onderwerp van de foto kijken, want daar is vaak ook wel wat te zien dat weggeeft dat het toch niet helemaal snor zit. Het aantal vingers en de plaatsing is er een: maar let bijvoorbeeld ook op nagels die niet goed zitten.

De dode blik in de ogen

Pupillen zijn rond, maar bij AI-afbeeldingen zijn ze verdacht vaak ovaal of klopt het licht dat erin valt totaal niet met hoe ze eruit zien. Soms hebben AI-afbeeldingen juist heel doodse ogen, veel te grote pupillen en nog meer van die dingen die het toch net een beetje vreemd maken. Let ook op lichtreflectie: beide ogen zouden dezelfde lichtbron op dezelfde plek moeten weerspiegelen.

Waar is de symmetrie?

Zijn de oorbellen aan allebei de kanten hetzelfde? Sluiten ritsen wel normaal aan? Vaak zijn mensen, hun outfits en bijvoorbeeld gebouwen, vrij symmetrisch. Is dat op die foto niet zo, dan kun je er eerder vanuit gaan dat het AI is: zeker in combinatie met een of meer van de bovenstaande dingen.

Met deze tips kun je zeker niet alle AI-beelden als AI herkennen, maar je kunt er in ieder geval wel eerder achterkomen dat die ene foto niet echt is. Succes!