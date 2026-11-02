Effe bollen, en klaar is Klaas’ probeert hij de goedheiligman een handje te helpen tijdens de drukste weken van het jaar. Dat loopt niet helemaal zoals gepland, maar de boodschap van de webwinkel is helder: Sinterklaas zorgt voor de magie, bol neemt Bol trapt vandaag al de Sinterklaasperiode af met een nieuwe campagne waarin mascotte Billie zelf in het rode pak stapt. Onder de noemer ‘’ probeert hij de goedheiligman een handje te helpen tijdens de drukste weken van het jaar. Dat loopt niet helemaal zoals gepland, maar de boodschap van de webwinkel is helder: Sinterklaas zorgt voor de magie, bol neemt het geregel rond de cadeaus voor zijn rekening

Billie als hulpsint, Boxie als paard

In de campagnefilm trekt Billie vol enthousiasme en compleet in Sinterklaastenue op pad om de Sint bij te staan. Zijn pogingen als hulpsint verlopen echter rommelig, en ook Boxie, die dit keer de rol van paard op zich neemt, weet weinig indruk te maken. Het is uiteindelijk de echte Sinterklaas die de oplossing aandraagt met de vraag of Billie niet toch meer van de pakjes is. Daarmee is de rolverdeling voor de rest van de campagne gezet: Billie en Boxie doen waar ze goed in zijn, namelijk helpen bij het vinden van het juiste cadeau en zorgen dat alles op tijd in huis ligt.

“Voor kinderen is Sinterklaas vooral magie. Voor ouders zit daar ook behoorlijk wat geregel achter. Precies daar ligt de rol van bol. We helpen ouders met het makkelijker maken om de juiste cadeaus te vinden en alles op tijd voor elkaar te krijgen. Billie en Boxie brengen dat met een goeie dosis humor tot leven. Zodat er meer ruimte overblijft voor waar het uiteindelijk om draait: samen genieten van het feest”, zegt Fiona Vanderbroeck, Director Consumer & Marketing bij bol.

Van verlanglijstje tot pakjesavond

Achter de luchtige toon zit een duidelijk commercieel verhaal. Waar kinderen wekenlang vooral aftellen naar pakjesavond, zijn ouders in die periode druk met de vraag wat er op de verlanglijstjes staat, wat kinderen op dit moment leuk vinden en hoe alles op tijd geleverd wordt. Bol speelt daarop in met een hele gereedschapskist aan hulpmiddelen. Naast Het Grote Speelgoedboek is er ook de Grote Speelgoedboek App, aangevuld met cadeau-inspiratie en de AI-gedreven Shophulp die shoppers helpt bij het kiezen. Samen met het brede assortiment en snelle levering moet dat zorgen voor een zorgeloze voorbereiding op het feest.

Groots zichtbaar in Nederland en Vlaanderen

De campagne wordt vanaf vandaag breed uitgerold via tv, online video, social media, influencers, radio, digital advertising en out-of-home. Rond de intocht verschijnen speciale creaties, en ook op station Antwerpen Centraal is bol prominent aanwezig.

Met de campagne zet bol nadrukkelijk in op de rol die het in steeds meer huishoudens speelt tijdens de decembermaand: niet als vervanger van de Sint, maar als het logistieke en praktische vangnet erachter. Of Billie daarmee ook een vaste plek verovert naast de Pieten, zal de komende weken moeten blijken.