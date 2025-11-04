Bol stopt Sinterklaas en de Kerstman in zijn feestdagencommercial

Bol probeert geen geld te besparen, maar het stopt wel Sinterklaas samen met de Kerstman in zijn nieuwe reclame. Het gaat om de sinterklaascommercial, dus Bol zal waarschijnlijk nog met een losse kerstreclame komen (al zou het natuurlijk niet gek zijn als de twee goedheiligmannen dan weer zouden samenwerken). Je kunt hem nu bekijken.
Sinterklaas komt over een paar weken alweer aan in ons land en wel op Texel. Sommige kinderen zijn nu al in alle staten, terwijl volwassenen vooral hun best moeten doen om zich nu niet al ziek te eten aan kruidnoten. Bol heeft zijn speelgoedboek alweer uitgebracht, waarmee kinderen een verlanglijstje kunnen maken, en dat is ook precies wat we zien in de nieuwe reclame van de online shop.
In de reclame zien we een klein meisje dat baalt dat haar ouders gescheiden zijn, omdat ze daarom de feestdagen nooit samen kunnen vieren. Sinterklaas bij mama, Kerstmis bij papa: zij vindt het maar niks. Gelukkig blijken de Sint en de Kerstman een soort besties te zijn, waardoor Sint besluit om zijn kameraad in te schakelen en te zorgen dat ze toch nog alledrie samenkomen.
Bol maakte de commercial niet met AI (in tegenstelling tot andere merken), maar werkte samen met lead agency DEPT. Jelle de Jonge (Holy Fools) deed de regie in een commercial die niet zozeer om scheiden gaat, maar juist om samenkomen en verbinden door middel van een cadeau. Dat de Sint en de Kerstman het zo goed kunnen vinden is de komende weken ook in de social media-campagne van Bol te zien.
Fiona Vanderbroeck, Director Consumer & Marketing bij bol: “De magie van de feestdagen draait om samenzijn, aandacht voor elkaar en het delen van betekenisvolle momenten. Het geven en ontvangen van cadeaus die er echt toe doen hoort daar bij. Bij bol begrijpen we als geen ander dat een cadeau geven om veel meer gaat dan het cadeau zelf – het gaat om het gevoel dat je iemand geeft. Een cadeau brengt mensen dichter bij elkaar, want je zegt ermee: ‘Ik heb aan je gedacht en dit speciaal voor jou uitgezocht.’ Ook de bijzondere vriendschap tussen Sinterklaas en de Kerstman, die samen iets willen betekenen voor Anna, laat zien waar cadeaus werkelijk om draaien: je met elkaar verbonden voelen.”
Cadeaus zijn natuurlijk heel belangrijk voor Bol, mede omdat je ze vanuit je luie stoel kunt bestellen en dan de volgende dag vaak al in huis hebt. Handig voor wie last minute Hulpsinterklaas is. In ieder geval kun je de komende tijd waarschijnlijk niet om deze vriendschap tussen Sinterklaas en de Kerstman heen: de commercial wordt uitgerold via televisie, online video, radio, outdoor, social (organic en paid), influencers, creator content en display ads.