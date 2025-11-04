Bol stopt Sinterklaas en de Kerstman in zijn feestdagencommercial

Bol probeert geen geld te besparen, maar het stopt wel Sinterklaas samen met de Kerstman in zijn nieuwe reclame. Het gaat om de sinterklaascommercial, dus Bol zal waarschijnlijk nog met een losse kerstreclame komen (al zou het natuurlijk niet gek zijn als de twee goedheiligmannen dan weer zouden samenwerken). Je kunt hem nu bekijken.

Sinterklaascommercial van Bol krijgt bezoek

Sinterklaas komt over een paar weken alweer aan in ons land en wel op Texel. Sommige kinderen zijn nu al in alle staten, terwijl volwassenen vooral hun best moeten doen om zich nu niet al ziek te eten aan kruidnoten. Bol heeft zijn speelgoedboek alweer uitgebracht, waarmee kinderen een verlanglijstje kunnen maken, en dat is ook precies wat we zien in de nieuwe reclame van de online shop.

In de reclame zien we een klein meisje dat baalt dat haar ouders gescheiden zijn, omdat ze daarom de feestdagen nooit samen kunnen vieren. Sinterklaas bij mama, Kerstmis bij papa: zij vindt het maar niks. Gelukkig blijken de Sint en de Kerstman een soort besties te zijn, waardoor Sint besluit om zijn kameraad in te schakelen en te zorgen dat ze toch nog alledrie samenkomen.